Carlota Corredera ha desvelado la última conversación que tuvo con Antonio David Flores justo antes de que fuera despedido de ‘Sálvame’.

Solo quedan unas horas para que se descubra qué sucede en el nuevo episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. En él está previsto que se descubran nuevos detalles sobre la relación que tuvo con su hijo David hasta justo antes de que perdieran el contacto, un durísimo relato con el que muchos de los seguidores de esta historia podrán comprender la actitud de la hija de Rocío Jurado. Ha sido después de hablar Carlota Corredera, quien ha confesado haber tenido el privilegio de ver los primeros minutos del capítulo, cuando ha comentado cómo y cuál fue su última conversación con Antonio David Flores. Tuvo lugar en marzo, justo en el día en el que el malagueño fue conocedor al mismo tiempo que la audiencia de que su ex, Rocío Carrasco, habría grabado una docuserie contando su verdad.

«Yo nunca he contado que cuando se anuncia ese martes, fue una tarde muy complicada, porque ya sabía que era una serie de Rocío. Cuando acaba el programa, yo me acerco a él para saber cómo está y él lo que me dice es: ‘yo ya sabía que ella iba a hacer algo así, porque sé que no tiene dinero, porque sé que le ha ido muy mal el espectáculo y yo esto ya me lo olía’. Intentaba todo el rato averiguar cosas: que cuándo se había grabado, que si estaba ya todo grabado, qué decía, con quién había estado…», ha comentado Carlota Corredera.

La gallega ha empatizado desde el principio con Rocío Carrasco a la que defiende con uñas y dientes tras conocer su desgarrador testimonio. Fue poco después de la conversación que ella mantuvo con Antonio David cuando el colaborador de televisión fue despedido de forma fulminante. La emisión del primer capítulo y la crudeza de las palabras de Rocíito tuvieron esta primera consecuencia, un despido fulminante tras el que no ha vuelto a aparecer en televisión en un plató. Dolido con todo lo dicho sobre él, la expareja de Rocío Carrasco ha iniciado varios procesos legales y, además, se ha dirigido públicamente hacia ella, rogándole que deje de lado a sus dos hijos y se centre únicamente en él.

Aún quedan algunas semanas para que finalice la docuserie de Rocío Carrasco. A pesar del parón en el que Rocíito fue entrevistada en directo por varios colaboradores, desde ese momento todo transcurre con normalidad y poco a poco se van descubriendo más momentos de la vida de Rocío Carrasco de los que se desconoce su versión.