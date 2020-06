2 Paciente de riesgo, debido a su diabetes

La cuarentena la hemos vivido con mucha prudencia. Yo salía los martes para hacer la gala de `Supervivientes´ y como era yo el que salía de casa, me encargaba de hacer las compras y todos esos temas. Me cuidaba mucho y al máximo. No he tenido miedo a pesar de las noticias tan malas que veía en la tele. Solo tuve un momento de acojone, cuando iba por Madrid en coche y todo estaba tan vacío, y pensaba para mis adentros si no me estaba metiendo en la boca del lobo. Lo he vivido con bastante tranquilad y en mi casa todos estamos bien.