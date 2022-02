Carla Vigo ha pasado unos días complicados. Como le ha ocurrido a muchos españoles durante estos meses, la sobrina de la Reina Letizia se contagió de Covid-19. Esto le obligaba a someterse a una cuarentena de una semana. Para pasarla de la mejor manera, la joven decidió irse a casa de su novio, Álvaro, con el que ha estado superando la enfermedad.

Fue el pasado 27 de enero cuando contrajo el Covid-19, por lo que no ha sido hasta ahora cuando ha podido disfrutar de la ansiada libertad. Ha aprovechado la ocasión para estar junto a su chico, que ha sido el mejor apoyo en estos momentos. De hecho, hace cuatro días, Carla compartía una foto junto a él en el baño de la casa en la que han pasado la cuarentena.

«Qué bonita me haces la vida ❤️», escribía hace unos días Carla Vigo junto a un selfie de ambos, en los que posan ante el espejo mientras se abrazan. Álvaro rodea a su chica con el brazo mientras esta le toca el mismo con sus manos. Han sido unos días increíbles para la pareja, a pesar de que han sido complicados en lo que se refiere a la salud.

Carla Vigo pasa la cuarentena con su novio

Tal y como asegura Informalia, Carla Vigo ya está recuperada. Esto hace que pueda ya retomar su vida profesional. De hecho, está a punto de retomar los ensayos del cortometraje que va a protagonizar junto a Josele Román. Si bien en noviembre acusó a Josele de «mentirosa y estafadora» por haber dicho que le estaba dando clases de interpretación, todo apunta a que han acercado de nuevo posturas y que ahora están felices de trabajar juntas

Solo dos meses después de empezar, la sobrina de doña Letiza decidía dejar aparcada la obra Yerma’, de Rafael Amargo. Ahora está centrada en el cortometraje ‘Cambio de plan’, donde Carla Vigo interpretará a una joven que se quiere abrir paso en el mundo del baile, no obstante, no lo tendrá fácil por culpa de unos pandilleros. Carla está feliz y, de momento, no ha revelado en qué plano queda la obra de Amargo, una incógnita que todavía está sin resolver.

«Desde que un amigo en común me presentó a Carla, pude sentir su pasión y las ganas que siente por el mundo de la interpretación, y por eso decidí ofrecerle que participar en mi cortometraje, que ya había empezado a escribir. El papel protagonista, el de María, es perfecto para ella», ha dicho Josele Román a Informalia. Una oportunidad por la que está muy agradecida y que, sin duda, le traerá grandes alegrías a su vida.