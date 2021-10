La sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, está en conversaciones con el coreógrafo y bailarín para un proyecto teatral

Aunque ya ha hecho algunos pinitos en el mundo de la interpretación, Carla Vigo, de 21 años, estaba esperando que le llegara su gran oportunidad para dar el paso definitivo. Un paso que, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, le puede llegar de la mano del bailarín y coreógrafo flamenco Rafael Amargo, de 46 años. Ambos tienen mucho interés en trabajar juntos y de hecho ya están en conversaciones para llegar a un acuerdo y comenzar esta nueva aventura profesional. Te lo contamos todo.

Este es el gran proyecto del que hace unos días Carla Vigo daba alguna pista

«Carla está nerviosa porque sería su primer gran proyecto y con público en directo. Ella ya ha hecho pequeñas cosas, e, incluso, ha salido en algún videoclip, pero esto es muy diferente y por eso siente responsabilidad y mucho respeto aunque también ilusión», nos desvela una fuente cercana a Carla Vigo a esta revista. Hace unos días, Carla compartía públicamente que estaba pendiente de un interesante proyecto con el que estaba extremadamente ilusionada pero que, por el momento, no podía desvelar nada. Aunque ya el pasado viernes 15 de octubre daba un paso más, afirmando que se trataba de “un proyecto de teatro”.

Esto es debido a que la noche anterior, sus conversaciones con Rafael Amargo empezaron a tomar forma en una reunión secreta para el que podría ser el primer gran proyecto de Carla como actriz y bailarina, lo que, sin duda, es el sueño de su vida. Así, la joven escribía esa misma noche un mensaje en redes en clave hacia su novio, Álvaro, que con esta información cobra todo el sentido: «Gracias por haberme acompañado hoy en un día tan importante».

El gran sueño de la sobrina de la Reina Letizia

«Carla no quiere que esto se estropee, le encantaría que pudiera llevarse a cabo y poder demostrar por fin que ella puede valerse por sí misma, que es lo que suelen criticarle en redes”, nos comenta la mencionada fuente cercana a la sobrina de la Reina Letizia. Un proyecto que, de llevarse finalmente a los escenarios, habrá que ver si su tía la Reina Letizia, que es tan aficionada al teatro, acude a verla.

Intenta alejarse de la polémica

Hace unas semanas, saltó la noticia de que la Casa Real le había dado un toque para que dejara su faceta mediática. Algo que ella mismo desmintió en su fiesta de cumpleaños: «No es verdad, a mi no me ha llegado eso. No me ha llegado ningún mensaje diciéndome eso. Si lo hicieran, sería algo normal, porque es mi familia. No me han dado ningún toque de atención. Entendería que me dijeran que fuera más prudente. Yo con mi tía estoy bien, sigo en contacto con ella. No me gusta ver las polémicas porque no me gusta lo que dicen», declaró.