Hace unas semanas que Carla Barber anunció que sufría un problema de salud del que todavía no ha querido revelar muchos más detalles

Están siendo semanas complicadas para Carla Barber que se encuentra sometiéndose a diferentes pruebas médicas por un problema de salud. A pesar de que la médica estética todavía no ha querido revelar de qué se trate hasta que tenga el diagnóstico correcto, sí que ha querido revelar que tiene que ver con el corazón. Ahora, ha tomado una decisión mientras se sigue sometiendo a pruebas médicas. La preocupación en torno a ella, fue la propia Carla quien confirmó que estaba ingresada en un hospital donde le estaban sometiendo a algunas pruebas del corazón, siendo poco después cuando comentó que no se sentía con fuerzas para explicar el diagnóstico. Aunque no está dispuesta a que eso le cambie la vida, la doctora tiene pendiente contar a sus seguidores cuál es su problema de salud. Ahora, revela un importante paso que ha dado para poder convertirse en madre.

Carla Barber decide donar óvulos para poder convertirse en madre

Tal y como hemos dicho anteriormente, Carla Barber sigue sometiéndose a diferentes pruebas médicas. Este mismo lunes, ha acudido a hacerse un test genético: «Hemos hablado no solo de las pruebas genéticas sino también de congelar mis óvulos». La doctora quiere congelar sus óvulos para en un futuro poder convertirse en madre primeriza. «9 tubitos de sangre para poder realizar el estudio genético para ver si identificamos el gen responsable de mi enfermedad y de esta manera poder seleccionar en el futuro los embriones sanos en la fecundación in vitro».

Ahora que Carla Barber no está pasando por su mejor momento en cuestión de salud, ha tomado la decisión de congelar sus óvulos para poder convertirse en un futuro en madre. Ahora le toca enfrentarse a esta enfermedad, de la que todavía no ha querido revelar muchos detalles porque no se encuentra con fuerzas para ello. «Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora», comentó Carla Barber hace unos días.

¿Qué es la congelación de óvulos?

Tal y como aseguran en la clínica ARPA, centro médico al que ha acudido Carla Barber, «la congelación de óvulos o vitrificación de ovocitos consiste en la preservación de los gametos mediante su congelación para permitir retrasar la capacidad reproductiva de una mujer en el tiempo, manteniendo así las mismas posibilidades en el éxito de conseguir un embarazo que en el momento en que se vitrifican los óvulos en una edad posterior». “Sería ideal que las mujeres que quieran ser madres comiencen a monitorizar su reserva ovárica desde los 25 años para poder prevenir y organizar su futura maternidad”, aseguran.