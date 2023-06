Carla Barber se sincera sobre la custodia de sus hijos tras su ruptura con Joseph

Carla Barber puso fin a su relación con el padre de sus hijos antes de que naciera su segundo bebé. Aseguró que había roto por el bien de sus hijos, por su salud y porque llegó un punto en el que no podía seguir adelante. Contó que Joseph, con quien ha tenido dos hijos, "no era como ella esperaba" y que "no estuvo a la altura de ciertas circunstancias", por lo que tomó la firme decisión de tomar caminos por separado. Pues bien, meses después de que todo saltara por los aires ha desvelado en qué punto está la custodia de sus pequeños, quienes en la actualidad viven con ella. "Nadie imagina ni sabe lo que he pasado y tampoco espero que nadie lo haga", comenzaba diciendo la empresaria canaria.

Dos meses después de que Bosco naciera, Carla Barber ha llegado a un acuerdo con su ex, siendo ella la que se ocupa de todo lo que tenga que ver con ellos. "Actualmente soy mami y tengo la custodia total de mis dos bebés preciosos. Me ocupo de todo. Bueno, miento...mi familia me ayuda mucho, especialmente mi madre", ha relatado. De este modo, se vuelven a poner todas las miradas en el padre del pequeño, quien vive en Málaga a cientos de kilómetros de sus hijos, algo que podría cambiar en cualquier momento si finalmente Carla se muda a Canarias, tierra en la que nació y en la que quién sabe si empezará de cero de nuevo. Es madre soltera, siendo su familia quien le presta ayuda siempre que necesita, tal y como ella misma ha contado.

La doctora se compró un palacete en 2021 a las afueras de Madrid, pero tras ser madre de dos pequeños y no seguir con Joseph se ha replanteado su vida de nuevo. Todos los meses viaja a las islas, prueba de esta frecuencia que incluso haya buscado un colegio a su hija mayor, una opción que ya está en marcha y que ha provocado que la canaria piense de nuevo en su futuro. "De momento, no nos mudamos a Canarias. Bastian irá al cole los días que estemos en la isla. Eso es al menos una semana al mes. Estoy replanteándome mi vida, dónde vivir. Todo por mis hijos. Su bienestar es lo primero", puntualiza.

Carla está convencida de que hay que ser positiva, pero sobre todo quererse para que aquellos que tenemos cerca también lo estén. "Solo puedo decir una cosa: a todas las mujeres, no os conforméis. Buscad vuestra felicidad por encima de todo. Si vosotros estáis bien, vuestros hijos también lo estarán", desliza la también modelo. Fue en el mes de marzo cuando salió a la luz su relación con Carlos Rubí, la cual comenzó porque la hermana del cirujano era anteriormente amiga suya. Desde entonces se dejó llevar y ahora está muy ilusionada.

Quizás por ello haya reflexionado acerca de su vida, la cual no ha hecho más que dar giros de timón en los últimos meses. "La vida es bella. Siempre hay una razón, un motivo para sonreír y dar gracias a dios. Todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos a situaciones complicadas, nadie tiene una vida perfecta. La manera en la que afrontamos las cosas nos define. Hay que vivir y disfrutar cada día", explica.