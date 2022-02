Carla Barber ha compartido con su casi un millón de seguidores una ecografía de su bebé. Todas las miradas se posaban en el monitor, donde aparecía el pequeño que muy pronto llegara al mundo, sin embargo, hay otro detalle que ha llamado nuestra atención. La doctora estética luce en uno de sus dedos un imponente anillo solitario que suele convertirse en la pieza para pedir matrimonio a alguien, lo que multiplica los rumores de boda de la canaria y su novio. Se trata de una joya a la cual acompaña un enorme pedrusco que podría ser un regalo del padre de su hijo, un franco-monegasco que trabaja en la industria farmacéutica y que a ella le ha conquistado por completo.

Fue a comienzos de enero cuando Carla Barber hizo partícipes a sus followers de la romántica sorpresa que le había organizado Joseph. Un incontable número de rosas ancladas en la arena, una cena en la playa y un fotógrafo de bodas dieron pistas de sus planes de boda. Además, cabe recordar que la canaria aseguro que este día se había convertido en uno de los más especiales de su vida, lo que dejó claro que algo muy especial había sucedido. «No imagináis lo feliz que me siento, un MILLÓN de EMOCIONES recorren mi cuerpo y mi alma. Han sido unos días inolvidables… Estoy deseando poder contároslo todo», dijo. No obstante, no ha entrado en detalles acerca de su posible enlace todavía.

Carla Barber está acostumbrada al lujo, ya que cuenta con una economía más que saneada, pero este anillo es distinto. Podría ser la alianza con la que su pareja le ha pedido permanecer para siempre a su lado, aunque su relación comenzara hace tan solo unos meses. Han sido demasiados cambios en muy poco tiempo y lejos de asustarse, Carla asegura estar feliz, de hecho, desea que su vida dé pronto estos giros que consiguen sorprenderla. Será durante este 2022 cuando la empresaria se mude a su palacete situado a las afueras de Madrid, una espectacular casa donde está creando su hogar y donde criará a su primer hijo. Allí cuenta con espacio más que suficiente, prueba de ello, que la vivienda tenga más de 800 metros construidos y 3.000 de parcela, datos que dejan claro que es la mansión de sus sueños.

Quien prefiere no hablar de ella y tampoco de su embarazo es Diego Matamoros, su expareja. Fue solo meses después de que rompieran cuando Carla Barber rehízo su vida con Joseph, con el que se convertirá en madre por primera vez. El que había sido su suegro, Kiko Matamoros, le mandó un zasca públicamente y es que a él parecían no cuadrarle demasiado las fechas. «Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho», espetó. Estas palabras revelan el impacto que causó el inesperado embarazo de Carla Barber, el cual dejó boquiabierta incluso a su familia.

