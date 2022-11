Carla Barber ha desvelado dos bombazos: será madre por segunda vez en solo unos meses y contraerá matrimonio muy pronto. Esto demuestra que su vida está en constante cambio y, aunque ya ha desvelado muchos detalles de este nuevo embarazo, lo cierto es que su pedida está repleta de incógnitas. La empresaria ha explicado cuándo fue y qué sintió, dos dudas que sirven como pista del gran día. «Sí, me lo pidió el 2 de enero de este año. Fue lo más increíble que pude haber imaginado jamás», ha dicho junto a una imagen en la que aparece su impresionante anillo de compromiso. SEMANA conoce todos los datos sobre su pedida, día en el que Joseph eligió con mimo todas y cada una de las sorpresas.

Según nos cuentan la canaria fue sorprendida en ‘Meloneras’, una zona costera de Gran Canaria que allí se autodenomina «milla de oro» y que cuenta con más de 2 kilómetros en los que disfrutar de increíbles atardeceres. Fue allí precisamente donde Joseph preparó una cena sorpresa en un enclave mágico y es que desde allí podían ver cómo caía el sol, eso sí, con un menú muy especial que a Carla Barber le iba a dejar boquiabierta. Una mesa con velas y una playa con rosas clavadas en la arena se convirtieron en los detalles perfectos para que Joseph pidiera matrimonio a su pareja. Eso sí, no estuvieron solos, sino que algunos familiares acudieron a la playa en la que ambos se encontraban, entre otros, el hermano de Carla Barber, quien fue testigo directo del momento en el que Joseph sacó el anillo para la canaria.

Un día inolvidable para Carla Barber

«Carla estaba súper emocionada. Pasó unos días en la isla con toda su familia. No se podía creer lo que estaba viviendo», dicen a esta revista. La doctora estética está viviendo una época de ensueño y no puede estar más agradecida con los giros que está dando su vida desde que conoció al que es su pareja y ahora también futuro marido. Tal y como ha podido saber este medio, Joseph es franco-monegasco, hasta ahora ha vivido afincado en Marbella y se dedica a la industria farmacéutica. «El novio de Carla tiene un puesto de gerente de ventas en un importante grupo y su economía está también saneada, aunque la empresaria prefiere no hablar de este asunto públicamente», comentan a esta revista. Romántico, generoso y único, según dice la propia Barber a su entorno, se ha convertido en la persona favorita de Carla.