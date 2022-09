Carla Barber ha tenido que ser operada y se encuentra en un centro hospitalario en Madrid. «Es una cirugía ambulatoria, me van a quitar los tornillos de la operación de hace dos años», ha explicado antes de su ingreso. En enero de 2021, cuando salía con Diego Matamoros, la ex concursante de ‘Supervivientes‘ sufrió un accidente esquiando en la nieve. Este le provocó una fractura de tibia y tuvo que ser operada de su pierna izquierda y le colocaron dos tornillos. Ahora está completamente recuperada y prueba de ello es que le han retirado las dos piezas que ya no necesita.

«Todo ha salido estupendamente. Gracias de todo corazón al equipo humano de la clínica y en especial a mi doctora, Isabel Guillén. Una cirugía que no voy a olvidar nunca, eso seguro», ha explicado la canaria en sus redes sociales. En su post ha compartido también fotografías en las que aparece en la cama del hospital. Asimismo, ha enseñado las fotos de los dos clavos que han estado durante casi dos años en el interior de su cuerpo… debidamente guardados en un envase de plástico.

Carla Barber, operada por una excompañera de la facultad

Cuando carla Barber sufrió su accidente de esquí fue operada por una excompañera de estudios, la doctora Isabel Guillén, que ha sido la encargada de extraerle los tornillos: «Quién me iba a decir hace 5 años cuando rotaba en quirófano contigo que hoy estaríamos aquí. Gracias por tu profesionalidad, tu humanidad, tu cariño, tu preocupación y tu cuidado», escribió entonces. «Esta tarde me operan la pierna y en un par de días, si todo va bien, podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto. Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas, pero volveré con más ganas que nunca, tengo muchas novedades y cositas que contaros ❤️ Un abrazo», explicaba tras el incidente que la ha obligado a llevar dos enormes tornillos en una pierna.

Carla Barber contó el año pasado que había invertido gran parte de sus ahorros en una increíble casa situada a las afueras de Madrid. SEMANA la localizó y descubrió el palacete construido en 1963 del que ella estaba reformando su interior. Se trata de una impresionante casa ubicada en una exclusiva urbanización de la capital. Tiene 800 metros cuadrados y una gran parcela que ya disfruta con su pareja, Joseph, y con su hijo. Bastian. Durante meses tuvo que paralizar la mudanza debido a unos permisos que necesitaba poder talar los árboles, algo que quería hacer para garantizar la seguridad de su familia. Según ha podido saber SEMANA, su impresionante casa tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, varios salones, una sala de estar acristalada y una piscina que la doctora estética quiere rehabilitar.