Carla Barber está a punto de conocer a su primer hijo, fruto de su relación con el empresario marbellí, Joseph. La médico especializada en cirugía estética no puede esperar más, pero acaba de sufrir un contratiempo que la ha mantenido en la cama durante unas horas. Y es que se ha infectado de lo que parece ser un virus. No solo está incómoda por las consecuencias del virus, también está preocupada por lo que supone encontrarse mal en la recta final de su embarazo.

Después de disfrutar de una comida increíble, Carla se ha ido a casa. Allí ha empezado a sentirse indispuesta y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. «Me he puesto malísima de pronto. Con malestar, muchísimos vómitos y diarrea. Mi papi empezó ayer con los mismos síntomas. Hoy, 24 horas después, está mucho mejor. Tan solo malestar y cansancio», ha empezado diciendo junto a una imagen en la que Carla aparece con los ojos cerrados, en pijama y en la cama.

Esto ha sido un contratiempo y esperaba encontrarse mejor en unas horas. «Espero recuperarme igual de rápido y que esto sea un virus como parece que es», terminaba diciendo. La médico especializada en cirugía estética está preocupada, ya que en apenas unos días sale de cuentas.

Carla Barber sufre un contratiempo a pocos días de dar a luz

La preocupación era real. No ha dudado en llamar a su ginecólogo para contarle lo que le estaba ocurriendo. Lo ha llamado por teléfono y este no ha dudado en darle unas indicaciones. «He estado hablando con mi ginecólogo porque me he preocupado un poco al estar tan tan cerquita de la FPP (Fecha Posible de Parto). Me ha dicho que esté tranquila y no me preocupe. Que me llamará en unas horas para ver cómo sigo. Que me hidrate bien (suero y agua) y esperemos a ver cómo evoluciono», termina diciendo asustada.

Ha hablado con su ginecólogo para tranquilizarse

Carla no ha conseguido relajarse y ha dado el paso de comprar Aquarius, que ha sido la recomendación de muchos. Sin embargo, luego le han dicho que no era recomendable, lo que le ha hecho agobiarse aún más. Poco después, la ‘influencer’ daba el parte médico con una foto en la que aparece con cara de tristeza: «De momento, no he vomitado. A pesar de que muchos estáis diciendo que Aquarius está totalmente desaconsejado según los médicos especialistas. Yo como siempre, haciendo lo contrario».

Un plan organizado para su recuperación tras dar a luz

Unas horas antes de sentirse indispuesta, Carla Barber revelaba que ya tenía su plan para el post parto. «Plan específico para post embarazo». Esto es lo que ha escrito Carla junto a una hoja en la que plantea todo lo que tiene que hacer cuando pueda retomar la rutina de belleza y de tratamientos. Aunque quedan todavía unos días para que pueda hacerlo, Carla está muy concienciada con ello, por lo que ha querido ser previsora y organizarlo con tiempo. Pero, ¿de qué se trata?

Lo primero que va a hacer es el tratamiento tru-sculpt flex, que se basa en someterse a este tratamiento dos veces por semana. Glúteos y cara trasera de los muslos, así como hacerse la cara delantera de los muslos. En cuanto al abdomen, Carla prefiere esperar y empezar cuando el ginecólogo lo considere oportuno.

Pero no es esto lo único que va a hacerse. Tras el primer tratamiento, toca enfocarse en otros. Y es que Carla también va a someterse a un full-prime en glúteos y cara posterior de los muslos, cara interna de los muslos, abdomen y en la cara y cuello. Eso lo hará, primero, en cinco sesiones, una por semana. Después, cinco sesiones, cada dos semanas. Y para acabar, un mantenimiento, que lo hará una vez al mes.

Carla Barber tiene un plan para el después de los tratamientos, a los que se someterá, como no podía ser de otra manera, en su clínica. Y es que se someterá a una presoterapia dos veces por semana. Para terminar, se hará lo que ella llama un dermal más génesis. Lo hará una vez cada dos o cuatro semanas, en función de la evolución de la piel. Después de todo esto, se citará con una doctora, con la que se inyectará bótox para corregir el bruxismo y las arrugas. Y también se citará con el dermatólogo.

