Carla Barber está viviendo un auténtico sueño. Horas después de que la revista SEMANA haya contado en exclusiva todos los datos desconocidos de su pareja, la canaria ha contado cuál es el sexo de su bebé. La doctora ha confirmado que espera un niño, una excelente noticia para ella y su pareja, según ha comentado ella misma en sus redes sociales. A este pequeño que ella llama ‘little B’, le ha dedicado un vídeo en el que expresa cómo se siente y en el que deja claro lo ilusionados que están ante su nacimiento, el cual está previsto para el mes de mayo. «Noche de Reyes y tú nuestro mayor regalo. Es increíble como te puede cambiar la vida en un segundo y como una noticia tan buena puede llegar tan de repente. Ya no queda nada de nada nada para que estés aquí. Lo más importante es que vengas sano”, comienza diciendo la ex de Diego Matamoros.

Tampoco ha querido esconder a sus seguidores cuál era su verdadero deseo, ya que ambos tenían claro que preferían que fuera un niño. Dicho y hecho y es que en solo unos meses tendrán “un precioso niño que va a venir a alegrarnos la vida a todos». Felices por lo que les cambiará la vida, lo cierto es que este no es el único cambio que espera a la pareja. Se mudarán a un espectacular palacete que ella ha adquirido en una elitista urbanización de Madrid, donde contarán con muchísimo espacio. Más de 800 metros cuadrados y 3000 de parcela son solo algunos de los datos que ayudan a imaginar las dimensiones de la casa. Además, todo apunta a que contraerá matrimonio con Joseph, el gerente de ventas de una empresa farmacéutica. Tal y como te contamos en esta revista, en las últimas fotos etiqueta a un fotógrafo de bodas, lo que desvela parte de sus planes.