Después de varios rumores y extrañas coincidencias en unas imágenes que situaban a Alba Díaz y su madre, Vicky Martín Berrocal, en Portugal durante el estado de alarma, madre e hija parece que han tomado una de sus decisiones más trascendentales y es que ahora sí que sí están en Madrid. Ambas han hecho las maletas y han embalado todos sus recuerdos para dejar atrás la vivienda en la que han residido en los últimos años, tal y como ha mostrado la propia diseñadora en sus redes sociales. A pesar de que las dos estaban afincadas en un coqueto chalet del elitista barrio del Viso, podrían haber encontrado un lugar mejor para ellas. No obstante, se desconoce dónde está su nueva casa y, sobre todo, en qué ciudad o país vivirán, pues la pareja de Vicky Martín Berrocal vive en Lisboa, por lo que no sería muy descabellado que cambiara también de país de residencia y acabara así con la distancia de su relación sentimental con Joao Viegas Soares.

En las instantáneas que Vicky ha compartido tan solo se ven algunas cajas de mudanza así como el impasse que ella y su primogénita hicieron en plena faena. Fueron a un centro de estética para realizarse la manicura, demostrando que siempre tienen que estar perfectas. De hecho, horas después incluso acudieron en su propio vehículo a la milla de oro para realizar algunas compras en una tienda de lujo. Un plan que Vicky y su hija utilizaron para desconectar de lo que pudo ser un día estresante para ellas.

No obstante, Alba y su progenitora prefirieron poner todo en manos de una empresa experta en mudanzas, quienes les ayudaron a hacer del traslado de todas sus cosas, algo mucho más llevadero si cabe. «A quien se lo cuente no se lo cree. Fijense lo fácil que me lo ponen que en mitad de la mudanza me he venido a hacer la pedicura. Ver para creer», escribió Vicky en una imagen que publicó en su Instagram.

Hallazgos durante la mudanza

Y como en todos los cambios siempre hay sorpresas. Previamente y durante el empaquetamiento de todas sus pertenencias, Alba encontró la muñeca favorita de su infancia, un hallazgo que compartió con sus seguidores a través de varias stories.