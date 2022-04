Ana Morgade ya puede respirar aliviada después de vivir una etapa complicada de su vida. La humorista ha sufrido durante un tiempo un auténtico calvario por el acoso y las amenazas por parte de un seguidor. El acusado ha sido condenado a seis meses de prisión y una multa que asciende a los 3.600 euros por amenazar a la colaboradora en redes sociales y acosarla de forma insistente.

Los hechos se remontan a 2019. Un punto de inflexión en la historia fue un viaje Pamplona de la actriz para representar una de sus obras, ‘Conductas Alteradas’. Su acosador no dudó en seguirla hasta el hotel donde se alojaba. Un episodio que fue decisivo y que llegaba después de haber recibido distintos mensajes a través de las redes. Anteriormente también le había enviado algunos regalos. Fue entonces cuando denunció los hecho a la policía en una comisaría de Pamplona, tal y como detalla ‘Noticias de Navarra’.

La condena del acosador de Ana Morgade

El seguidor de Ana Morgade no podrá acercarse a la actriz durante los próximos cinco años. La sentencia reconoce que «dada la insistencia y reiteración del acoso realizado por el acusado se alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana con desasosiego de la víctima». Asimismo se detalla que debido a la actuación insistente de este fan, la cómica tuvo que «cambiar de domicilio y ocultarlo». Y es que se indica que el acusado consiguió acercarse a ella y contactar de forma reiterada. Le enviaba «contenidos amenazantes o humillantes, no propios de un fan o seguidor de un artista al que se admira».

Ana Morgade ha vivido un auténtico calvario. La sentencia reconoce que el acusado se obsesionó con ella. No solo recopiló un gran número de información suya, también consiguió intimidarla. Incluso se presentó en el verano de 2019 en los estudios donde se graba el programa ‘Zapeando’ para estar a su lado. No consiguió entrar, pero sí que confirmó un día después que había intentando colarse. También la siguió durante una gira teatral por el norte. Acudió a distintas funciones representadas en las ciudades de San Sebastián, Vitoria y Pamplona y le envió un ramo de flores con una tarjeta en la que le invitaba a quedar.

La actriz terminó denunciando los hechos cuando vio que el acosador acudía al hotel en el que estaba alojada en Pamplona. A la capital navarra acudió a ver su obra de teatro y le mandó distintos mensajes amenazantes a través de Twitter. «A quien le dé trabajo le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por Internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre». En redes también se ha pronunciado sobre el marido de Morgade a quien ha llamado «payaso». «Como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él», afirmó el acosador.

Morgade ha vivido este episodio con mucha desazón según recoge la sentencia. Tuvo que cambiar de domicilio y su vida social se vio completamente alterada. Además, cambió su actitud en las redes sociales donde solo publicaba mensajes muy seleccionados. La jueza que ha llevado el caso ha decretado que este comportamiento es intolerable: «Se dedicó a seguir sus pasos, lugares que frecuentaba, y acudir a sus representaciones teatrales varias veces, y en al menos tres ciudades, dejar mensajes intimidatorios y lesivos en redes sociales, haciendo ver a la denunciante que conocía dónde y cuándo se desplazaba, convirtiéndose en una especie de sombra indeseada».

Te interesará saber...