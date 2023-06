¡Bomba! Kiko Hernández y Fran Antón se casan

Han sido muy pocas las veces que Kiko Hernández ha hablado públicamente de su relación con Fran Antón, quien trabaja en el mundo de las artes escénicas. De hecho, se conocieron cuando él participó como actor en la obra de teatro 'Destinos', de la que el melillense era el director. “Soy muy pero que muy feliz, no lo era desde hace dos años, cuando ocurrió lo que ocurrió, y decidí vivir mi vida”, dijo hace unos meses en el espacio de Telecinco. “Desde entonces soy muy feliz, con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo digo y lo diré siempre, soy amigo de esta persona y de mucha gente ¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada”, añadía. Kiko Hernández ha recalcado en muchas ocasiones que “nunca” ha hablado de su vida privada: “Nunca me he sentado a contar, cuando salgo de aquí, pongo las llaves y es mi vida”.

Nada más conocer la noticia, Marta López, amiga íntima de Kiko, no ha podido reprimir las lágrimas. Y no precisamente por la felicidad de saber que su amigo se convertirá en un hombre casado dentro de tres días. La colaboradora se ha sentido hundida y "apartada" por completo de su vida. "Siento que ya no formo parte de su vida", ha lamentado. "Jamás me hubiera imaginado que Kiko se hubiera casado y no estar a su lado. Siento que no le importo".

Belén Esteban, por su parte, ha manifestado sentirse muy feliz por su colega: "Cuando me he enterado no me lo creía. Tengo muy buena relación con Kiko. Me ha llamado la atención que lo haya mantenido tan en secreto. No me lo creía... Si está enamorado, que haga con su vida lo que quiera. Yo feliz... Yo me voy a esperar a que hable conmigo". La de Paracuellos ha hecho especial hincapié en que respeta el hermetismo con el que este ha actuado: "Por supuesto que me hubiera gustado que me lo hubiera contado, pero si él lo ha decidido así lo tengo que respetar. Sé que Kiko es muy reservado y que no lo ha hecho con ninguna maldad".

La noticia del enlace de Kiko Hernández se produce durante la ausencia del madrileño a los platós de Telecinco. Hace unos días se tomó "una semana de descanso", tal y como ha contado Terelu Campos. Un periodo de tiempo que, al parecer, ha destinado a los preparativos de su boda.