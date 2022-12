Blas Cantó está viviendo su Navidad más especial y está de enhorabuena. Eso es lo que podríamos haber pensado al meternos en el perfil de Instagram del cantante. Pero claro, hay que recordar que este miércoles 28 de diciembre se celebra el amado y odiado Día de los Santos Inocentes. Este día es aprovechado por muchos rostros conocidos para dar noticias bombas que luego resultan ser mentira. Y Blas se ha sumado a las bromas. Pero, ¿de qué manera?

«Mi madre me tuvo con 19 años, y aunque yo ahora tengo 31, nunca es tarde si se desea con fuerzas. Y nosotros así te deseamos. 💫 La verdad, no sé que decir… Supongo que una imagen vale más que mi palabras… va a ser un gran año. Te estamos esperando con los brazos abiertos #Primerizo #Papá«, ha escrito con emoción junto a dos imágenes de unas ecografías que hablan por sí solas.

El que fuera integrante del grupo musical ‘Auryn’ ha querido presentar al supuesto bebé que espera compartiendo dos imágenes de las ecografías. Pero no, la realidad de todo esto es que no es cierto. Blas Cantó ha recibido muchos mensajes de felicitaciones, pero sus seguidores se han ido dando cuenta poco a poco de que es mentira, que no está esperando su primer hijo.

Blas Cantó anuncia que está embarazado, pero es mentira

Sus seguidores han caído casi todos. Y entre las personas que le han dado la enhorabuena hay muchos famosos. La primera en caer ha sido Lola Índigo, que le ha escrito: «Me muero». Segundos después se ha dado cuenta de que todo era una broma y ha contestado a su mismo comentario: «@lolaindigo madre mía soy gilipollas», decía. Blas Cantó, desde su casa, donde está leyendo con diversión los mensajes de sus seguidores, le contestaba: «@lolaindigo JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA contestándote a ti misma en cuestión de segundos 😂😂😂😂😂😂😂😂😂».

Otros muchos famosos han seguido felicitándolo como si la noticia fuera verdad, pero otros han caído en el momento que el día de los Santos Inocentes hace que muchos quieran bromear: «😂😂 líala más ❤️», ha escrito Vanesa Martín. «Casi caigo…. pero he recordado el día! De todas todas…. FELICIDADES 😍», le ha hecho saber Amor Romeira. «Joer a mi se me estaban aguando los ojitos!!!! 🥺», dice con tristeza Geno de ‘Operación Triunfo’.

El cantante por el momento no ha querido decir que esta noticia es mentira y sigue manteniendo la publicación en sus redes sociales. Habrá que esperar para ver si da el paso de tranquilizar a sus seguidores y decirles que todo ha sido fruto de una broma para celebrar el Día de los Santos Inocentes.