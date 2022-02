Esta misma semana hemos conocido que Vicky Martín Berrocal y João Viegas han puesto punto y final a su relación tras tres años juntos. La diseñadora está siendo protagonista no solo por su ruptura, también por su conexión con Bertín Osborne. Ambos mantienen una buena amistad que se remonta en el tiempo, pero desde hace unos días se especula con que podrían tener algo más. Finalmente, el presentador ha atajado todo los rumores pronunciándose públicamente.

Bertín Osborne ha negado rotundamente que exista algo más con Vicky Martín Berrocal. Lo hacía a través del programa ‘Viva la vida’. A pesar de que no ha querido entrar en directo, sí que ha mandado un mensaje a unos de los colaboradores. Lo ha hecho cuando se estaba hablando de su estrecha conexión con la diseñadora. «Todos los que confirmen que yo tengo algo con Vicky están zumbados», ha señalado José Antonio Avilés con quien ha contactado para aclarar la información. «Vicky es mi amiga, nada más. Por favor, desmiéntelo totalmente».

Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal, ambos solteros

Bertín Osborne anunció su separación de Fabiola Martínez en enero del año pasado. Una información que sorprendió, y mucho, en su momento. Formaban uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social. Llevaban veinte años juntos y son padres de dos hijos en común: Kike y Carlos. Hace tan solo unos días se confirmaba que habían firmado el divorcio. La venezolana tiene la custodia de sus dos hijos mientras que él cumple con la manutención de los pequeños.

La reciente ruptura de Vicky Martín Berrocal y el portugués João Viegas también ha sorprendido. La pareja llevaba tres años juntos y la andaluza había dejado todo para iniciar una nueva vida junto al empresario en Lisboa. Por el momento, ella está en plena búsqueda de una casa en Madrid. Según lo que ha trascendido habría sido Vicky Martín Berrocal quien tomó la decisión de poner punto y final al romance. El principal motivo no habría sido otro que el desgaste en la relación.

Un romántico noviazgo

La pareja se conoció hace casi diez años en Ibiza, pero no fue hasta noviembre de 2018 cuando comenzaron su historia de amor. Según contó la diseñadora fue un auténtico flechazo. «Cuando le vi supe que era el amor de mi vida», eran las palabras que utilizaba la andaluza para referirse a su entonces pareja en ‘Mi casa es la tuya’. Curiosamente se sinceraba de la mano de Bertín Osborne sobre el buen momento sentimental que estaba atravesando hace un año: «Me he enamorado hasta las trancas. He encontrado al hombre que busqué durante todo este tiempo». También calificaba al luso como una persona buena, generosa, leal y muy detallista.