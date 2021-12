Bertín Osborne se convertía en el centro de atención esta semana, ya que Hacienda supuestamente estaba investigando sus cuentas. El Confidencial aseguró que el presentador había creado con ayuda de un inspector de Hacienda en excedencia un entramado de empresas en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Una información sobre la que el artista se ha explicado a través de un comunicado emitido de viva voz. Con el rostro muy serio y advirtiendo con posibles medidas legales, el cantante ha dado las explicaciones pertinentes.

Vídeo: Redes sociales

“Hola a todos. Estoy aquí porque quiero aclararos una información que ha salido en estos últimos días de un tema mío con Hacienda. Quiero dejar bien claro que estos son hechos que se juzgaron hace 25 años. Se liquidó, liquidé absolutamente hasta el último céntimo que me impusieron de multa y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad. Quiero advertir a todos aquellos que tergiversan la realidad, que no explican la cosa como de verdad fue, que estoy al día en todo, que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender un poco la verdad», ha dicho Bertín en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El citado medio aseguró que los documentos que señalan a Bertín Osborne están fechados entre el año 2000 y el 2006, por lo que habrían prescrito. Aunque están siendo analizados por peritos de la Agencia Tributaria y deben ser revisados por el juez Santiago Pedraz, Bertín Osborne está muy molesto por estar en boca de todos. Catalogado por él mismo como el mayor error de su vida, el cantante de rancheras ha explicado que ya pagó la debida multa en su día. «Ese fue el mayor error de mi vida, hace más de 20 años: fiarme de un asesor fiscal (Arespacochaga) mientras yo vivía en Estados Unidos. Ya pagué por aquel error más de cinco millones de euros y fue juzgado por ello. Espero no tener que pasar por un segundo juicio 20 años después», ha espetado Bertín.

Cabe señalar que el citado medio ha revelado que Bertín Osborne llegó a fijar su residencia en Luxemburgo y también cedió sus derechos a una sociedad panameña con el objetivo de «esquivar a la Agencia Tributaria», información que ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Mantienen que en su momento le reclamaron varios pagos a Osborne tras encontrar desvíos a sociedades que presuntamente actuaban como pantalla, sin embargo, el que era su gestor se escudó en que Bertín «no tenía garantías patrimoniales» para saldar la deuda.

Bertín comenta que ya «fue juzgado, condenado y que cobraron todo», por lo que esta batalla ya fue librada en el pasado. Una pesadilla que desea olvidar y que fue, sin ningún género de dudas, el capítulo más complicado que ha vivido hasta ahora. Además, mantiene que, a pesar de lo que puedan llegar a pensar algunos incrédulos, él «durmió muchas noches en la casa de Luxemburgo» y ha insistido en que lo sucedido «le arruinó la vida».