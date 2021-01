Desde que se anunciara la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, cada uno de los pasos que han dado se ha convertido en noticia.

La separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez es uno de los temas más candentes del momento. Tras más de veinte años juntos y dos hijos en común, el matrimonio ha decidido tomar caminos separados y, al parecer, de manera amistosa. Ahora es Bertín quieren revela algunos de los acuerdos y términos económicos de su separación. Ya se desveló que ambos firmaron la separación de bienes antes de casarse, ya que fue la propia Fabiola quien se lo pidió y de hecho era una de las exigencias que la venezolana le impuso para dar el ‘sí, quiero’.

Bertín Osborne revela las condiciones económicas de su separación

Este mismo lunes, Bertín Osborne ha vuelto a dar la cara después de que salieran unas fotografías paseando por la calle acompañado de otra mujer y ha querido aclarar quién es ella, además de los términos económicos de su separación. Ha sido al salir de su finca. Tal y como él mismo aseguró, ya habían firmado la separación de bienes. Por este motivo ha aclarado a los medios de comunicación que le han preguntado sobre este tema que «nuestra separación es lo que ves, lo que veis que hay, no hay nada más. Es muy aburrida porque no hay nada que no se haya dicho ya», confiesa. Puedes escuchar todas las declaraciones y todo lo que tiene que decir respecto a las fotografías y a Fabiola en el siguiente vídeo.

Vídeo: Gtres

Tal y como el propio Bertín asegura, la separación con Fabiola es amistosa y de momento, no han roto esa relación de cariño y respeto: “Todo está bien, todo está normal”, dice. Hace unos días, Bertín ya reconoció que Fabiola le había dicho lo siguiente: «‘Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos’. (Esto es porque son alquiladas, ¿recuerdas?)». Además, Bertín solo tiene palabras de halago y cariño para ella: “El listón no es que yo lo ponga alto, es que lo ha puesto tan alto que es imposible saltarlo y ya está”.

El cantante está completamente volcado en sus hijos

Tal y como aseguró el propio cantante de rancheras, Fabiola le pidió que se preocupara de sus hijos. Y esto es precisamente lo que tiene en mente Bertín. Ahora, ha revelado cómo se encuentran ellos tras la inesperada ruptura. “Carlitos es el único al que hay que darle mucho cariño y sobre todo tranquilidad y estabilidad que es la que tienen y ya está. Yo voy allí y nos tratamos como amigos, es decir, todo está muy bien”, cuenta.

Otro de los temas candentes son las imágenes en las que aparece paseando con una chica hace nueve años por las calles de Barcelona. Unas fotos que le hacen gracia a Bertín y asegura que «me tengo que descojonar de la risa porque yo voy andando por la calle con quien me da la gana. Cuando voy a Barcelona, voy a trabajar. La compañía de discos el 80% son mujeres, en la agencia de comunicación tres cuartos de lo mismo, en el teatro… hace 9 años que estábamos funcionando con las fundaciones porque acabamos de empezar con la nuestra y el 90% de las fundaciones las llevan mujeres. No es que hace nueve años me sacaran andando por la calle, es que me podrían haber sacado el mes pasado o dentro de quince días. Es todo ridículo. Además, ¿vosotros pensáis que si yo estuviera liado con alguien iba a ir andando por la calle con ella? O sea, no me subestiméis”.