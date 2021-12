No es la primera vez que Bertín Osborne se lanza al mundo de los negocios. Fue en el año 2016 cuando abrió ‘El Rincón de Bertín’, un proyecto que terminó con los socios enfrentados y con el bar cerrado. Cinco años más tarde el artista prueba de nuevo suerte en la hostelería y lo hace en Sevilla, la ciudad en la que se ha afincado tras su ruptura con Fabiola Martínez. El cantante desde que reside en su espectacular finca, ha centrado sus esfuerzos en abrir un restaurante que a su vez es bar de copas en la ciudad hispalense, el cual, por cierto, tiene muchos toques familiares. Según ha explicado Bertín, en él trabajarán sus sobrinos y, además, ha sido decorado con mimo y gusto por su hija, Alejandra, la guinda a un pastel en el que él confía ciegamente. De hecho, esto no ha extrañado, ya que trabajó mano a mano con ella en ‘Mi casa es la tuya’.

«Os quiero presentar mi nuevo proyecto. La Coartada. Restaurante y Copas. Rodeado de buena gente y profesionales, mis sobrinos Salva y Talo. Vuestro nuevo restaurante y lugar de encuentro para copas, reuniones y lo que haga falta para sentiros a gusto. Proyectado y decorado por mi hija Alejandra. ¡¡¡ Os va a encantar !!! En la Plaza de Cuba de Sevilla, junto al río y frente a la Torre del Oro. No os lo perdáis. Allí estaremos», ha escrito Bertín Osborne junto a un álbum en el que se puede ver el restaurante. Orgulloso del resultado, Bertín ha querido gritar al mundo lo contento que está antes de que abra sus puertas este local.

Han sido muchos los que le desean mucha suerte y otros tanto los que se acercarán a probarlo. La que no ha querido perder la oportunidad de dejar claro que está orgullosa es Claudia Osborne, su hija, quien ha escrito varios emojis de aplausos y una escueta frase con la que deja claro que está segura de que triunfará. «La pera», dice la actual esposa de José Entrecanales. Ilusionados por todas las alegrías que les traerá el próximo año, Bertín Osborne ha tirado la casa por la ventana y ha probado fuera de la televisión otro plan B.

Aunque él no se desenvuelve con soltura en la cocina, a lo que no teme es a los negocios. Cabe recordar que Bertín Osborne durante alguna entrevista demostró que no sabía siquiera encender los fuegos de su cocina, un surrealista momento ante el que Carlos Herrera no daba crédito hace algún tiempo y que minutos después se convirtió en viral.