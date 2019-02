8 Su hijo Carlos y su adicción le trajo muchos quebraderos de cabeza

La cosa no quedaría ahí. Los siguientes sufrimientos vendrían de la mano de su hijo Carlos, que comenzó a tener problemas de adicción con tan solo 16 años. Esto hizo que pasara unos cinco años aproximadamente en un cárcel de Manila, en Filipinas, por delito de estafa. Pero sus problemas de adicción no fueron los culpables de su joven muerte. Falleció en 2013 después de que se le descubriera un tumor en el hígado para el que le dieron tres meses de vida. No duró. Cinco meses después falleció sin que su familia pudiera despedirse de él.