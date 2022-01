Este lunes, Anabel Pantoja ha confirmado la noticia: ha roto su matrimonio con Omar Sánchez. Apenas unos meses después de darse el ‘sí, quiero’, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sentado en el plató de su programa contar las razones de la crisis en su relación. No ha sido fácil poner punto y final, pero lo ha hecho. «Sí, hay ruptura. La decisión la he tomado yo«, ha confesado. ”Es algo que nadie de su entorno imaginaba que iba a suceder. Ni siquiera Belén Esteban, su compañera y amiga íntima, quien esta tarde se ha mostrado atónita ante las cámaras.

«La vida de un matrimonio no es fácil», dice Belén Esteban

«Es un trago lo de Anabel, ¿no?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez a la ex de Jesulín. «Claro, sí», respondía esta, escueta. «Sinceramente, no lo pensaba. Creo que en la vida de lo que se trata es de ser feliz». Al principio evitaba dar detalles, pero más tarde se mostraba sincera. «Soy muy amiga de Anabel, lo sabéis… Ella habló conmigo. Voy a decir una cosa y a lo mejor se me echa la gente encima. Creo que Anabel ha sido valiente. He hablado con Anabel y le he dicho: ‘Piénsatelo bien’. La vida de un matrimonio no es fácil. Tienes que sacrificar cosas. Creo que un matrimonio es sacrificio y generosidad. Y a veces tienes que luchar con cosas que sabes que con la otra persona no va a funcionar. Ella se quiso casar y el negro también».

Belén no cree que haya vuelta atrás. Considera que «la felicidad de cada uno la tiene que buscar ella misma. Ella ha meditado mucho y con él ha sido muy clara». Sobre Omar, tiene claro que en cuanto pueda se pondrá en contacto con él: «Se han dicho cosas que no son verdad. Quiero hablar con Omar porque es muy buen niño y para decirle: ‘Aquí me tienes por si necesitas algo».

Por su parte, Kiko Matamoros ha explicado que «lo sabía» y que «lo había hablado con algún compañero, como Belén». Sin embargo, la de Paracuellos no le contó nada: «Me lo negó, pero creo que lo sabía. También lo había comentado con Kiko Hernández, que es muy de mi confianza. Lo que si creo es que el análisis que se podría hacer… A Anabel no se le ha quedado pequeño Canarias. Es más, su intención es seguir allí haciendo su vida y quiere comprarse una casa. No es un problema territorial. Se le ha roto el amor. Es un problema de convivencia con su pareja. No es que se quiera ir a París como influencer», decía. Incluso lanzaba una advertencia a su compañero: «Que no confíe demasiado en determinadas personas».

Kiko Matamoros: «A Anabel le tengo mucho cariño, es un ser muy susceptible de sufrir, muy vulnerable»

Al escuchar a Kiko Matamoros, Belén Esteban apuntaba: «¡Claro que se va a quedar en Canarias. ¿Quién ha dicho que se iba ir?». Y daba la razón a Matamoros en su advertencia: «Anabel confía mucho en la gente… Kiko sabe cosas que se las debería contar a ella». El madrileño intervenía de nuevo para lanzar unas palabras de cariño a la sevillana: «A Anabel le tengo mucho cariño porque es un ser muy susceptible de sufrir, muy vulnerable, y no me gustaría que nadie estuviera jugando sucio con ella. Sabía de sus crisis hace tiempo y la veía más o menos fuerte, por eso me pasé de frenada. Yo no quiero que ella esté mal». Incluso ha anunciado que alguien del entorno íntimo de Anabel podría haberla traicionado al filtrar detalles sobre su vida privada: «Podría ser mentira lo que me han contado a mí, pero se ha lanzado de manera muy malintencionada».

Gema López también se ha pronunciado sobre la noticia. «Me he quedado sorprendida, porque hace poco a Gema y a mí nos dijo que estaba pensando en cogerse otra casa, no en Pozo Izquierdo, porque donde está no ve el mar». La periodista ha manifestado que «no tenía ni idea» y que no ha hablado con Anabel sobre el asunto. «Me sorprende el poco tiempo, pero no me sorprende la ruptura. ‘El negro’ se le ha quedado pequeño. Ella tiene una manera de vivir diferente a la suya. Cuando él no era una figura pública era más fácil de llevar. Y a raíz de ‘Supervivientes’ la cosa empieza a cambiar. Él en su mundo es feliz en lo que hace y Anabel tiene otras muchas inquietudes», sentenciaba. Marta López coincidía con Gema. En todo este tiempo ha estado al margen de la noticia de la ruptura: «Yo no lo sabía. Realmente no entendemos qué es lo que le ha pasado». «Ella tiene que mirar por ella», zanjaba Belén.