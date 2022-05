Belén Esteban ya ha recibido el alta hospitalaria tras su operación de tibia y peroné y ya se encuentra en casa descansando. La de Paracuellos del Jarama no está pasando por su mejor momento personal, ya que tenía varios compromisos profesionales que ha tenido que aplazar debido a esta operación tras una aparatosa caída. A Belén Esteban la vida se le ha parado. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia colaboradora, que este mismo martes ha hablado en directo en ‘Sálvame‘ para desvelar como se encuentra. No ha podido evitar romperse a llorar al recordar por el difícil momento que está atravesando y al hablar de su marido, Miguel Marcos, que ha sido su gran apoyo. «Se me ha parado la vida durante tres meses. Tenía muchas cosas. Yo soy una tía muy activa y verme así. Sé que hay cosas peores, pero también hay cosas mejores», ha dicho.

Belén Esteban desvela que necesitará entre 3 y 8 semanas antes de poder apoyar el pie

La de Paracuellos del Jarama asegura que ahora «está un poco más animada» pero no lo ha pasado nada bien. «No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie. Me han puesto 20 tornillos y 2 placas y soy diabética. No ha sido fácil. No lo estoy pasando bien», aseguraba. A pesar de que tienes ganas de volver a su vida activa, de momento desconoce la fecha en la que podrá volver al trabajo. «Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 3 y 8 semanas. Y luego necesito rehabilitación. El problema no está en que me he roto la tibia y el peroné, sino también ha habido desplazamientos. Es más complicado», dice.

Sin embargo, sus compañeros de programa están deseando volver a Belén Esteban. Por este motivo, Adela ha querido saber si podría ir como espectadora a la ‘Sálvame Fashion Week’ pero la colaboradora declina la invitación: «No, Adela. No puedo. Lo he pasado mal, quiero hacer las cosas bien, como me han dicho los médicos«, dice con la voz entrecortada. «Me emociono con todo», ha añadido al ver que se rompía una vez más.

Se emociona al hablar de su marido, Miguel Marcos

Belén Esteban también ha hablado de cómo están siendo estos días y cómo los va superando. «Sabéis que lo que no tengo es paciencia y con esto se necesita mucha paciencia. Me apaño con mi marido al lado, a mi familia y a mis amigos. Pero sobre todo teniendo a Miguel a mi lado. Ahora ya empieza a trabajar pero quiero dar las gracias a sus compañeros, a todos, porque ha tenido que cambiar turnos para estar conmigo y no se ha separado de mí ni un momento», ha dicho volviendo a emocionarse al hablar de su marido.

