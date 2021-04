La colaboradora de ‘Sálvame’ ha presentado sus profuctos de alimentación tras crear una nueva empresa. Lo ha hecho acompañada de su marido y su hija, Andrea.

Emocionada y sin poder contener el llanto. Así ha presentado este viernes Belén Esteban ante los medios de comunicación su nueva empresa de alimentación, “Sabores de La Esteban”, un nuevo proyecto empresarial que, como ella misma nos explica este miércoles en el nuevo número de SEMANA, la tiene feliz e ilusionada. La colaboradora, a pesar de sentir recelo a la hora de posar con su marido Miguel Marcos, no pudo evitarlo. Además, le ha pedido a su hija que estuviera con ella allí en este este feliz momento.

El museo Chicote fue el lugar escogido para llevar a cabo la presentación. Con un traje dos piezas de color azul la chaqueta y blanco el pantalón, y peinada y maquillada por su amigo, Manuel Zamorano, la ahora empresaria ha llorado, ha reído y se ha emocionado hablando del dulce momento personal y profesional que está viviendo. “Solo pido que la gente no me juzgue antes de probar el producto. Quiero que olviden que soy un personaje televisivo y comprueben la calidad con la que está hecho”, advertía la colaboradora.

Visiblemente nerviosa, Belén Esteban ha querido agradecer a toda su familia el haberla apoyado tanto. Lo ha hecho mientras leía una “chuletita”, que su propio marido le había escrito para no dejarse nada fuera del tintero. La primeras palabras han sido para su padre, “sé que desde donde esté se sentirá muy orgulloso de mí”, ha explicado con lágrimas en los ojos. “Hoy me he acordado mucho de él. Esta mañana, mientras venía en el coche, no he podido evitar recordarlo. Mi madre me ha dicho que no llore y que me quede tranquila sabiendo que él estaría muy feliz”.

Belén no puede estar más feliz por su faceta como empresaria

Vídeo: SEMANA.

Para quién también ha tenido palabras de agradecimiento ha sido para su marido y su hija. Dos de sus pilares más importantes. “Sabéis que no me gusta hablar de mi hija, pero le he pedido que estuviera acompañándome en este momento. Ella me ha apoyado mucho y me ha asesorado con el tema de las redes sociales, un tema, en el que la verdad soy muy torpe”, ha explicado sin querer entrar en más detalles y obviando cualquier pregunta relacionada con la joven estudiante.

Del que sí ha hbalado abiertamente ha sido de su “Migue”. Una de las personas que más se han involucrado en este proyecto. “Me ha apoyado en todo. Se ponía hablar con los empresarios mientras yo estaba al lado en pijama y cocinando. Ha estado conmigo en todo el proceso y es en parte, gran responsable de que este proyecto salga adelante”, ha dicho.

Belén Esteban lo tiene claro. El producto está siendo un éxito en ventas, ya tiene planeando su nueva línea de cremas de verduras y tiene claro que alcanzará la fama internacional. “Se van a vender a nivel internacional. He dado todo de mí y me he hecho toda una experta en tomates”. La colabora de Sálvame cuenta todo su nueva aventura empresarial en el nuevo número de SEMANA, ya a la venta en todos los quioscos.