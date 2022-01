En familia, con amigos o brindando por lo que está por llegar. Recibimos un año nuevo con los brazos abiertos. De Paula Echevarría que ha disfrutado de la señalada fecha con los suyos a Belén Esteban quien nos felicita este 2022 presumiendo de altas temperaturas y en bañador. Son muchos los famosos que han querido abrir su álbum más personal para compartir sus mejores deseos con sus seguidores.

Este es el caso de Paula Echevarría quien ha aprovechado la entrada en este nuevo año para hacer balance de un 2021, sin duda, especial en el que dio la bienvenida al benjamín de la familia. «Agradecida a la vida. Este año, a pesar de las adversidades nos ha traído este ángel llamado Miki que nos ha llenado de felicidad y gracias a Dios en la mesa somos los mismos que el año pasado (con los años aprendes a entender que ese es el auténtico regalo de la Navidad)», ha afirmado la ‘influencer’. Ha concluido su ‘post’ con las siguientes palabras: «Gracias a mi familia y a mis amigos que me hacen feliz cada día… Y gracias a todos vosotros por estar ahí y acompañarme… FELIZ AÑO NUEVO!!!!!! Os deseo a todos un 2022 lleno de SALUD y AMOR!».

Por su parte, Belén Esteban nos ha sorprendido compartiendo una sesión de fotos en bañador desde el hotel donde ha pasado el fin de año. Todo apunta a que el fotógrafo no era otro que su marido, Miguel Marcos, con quien ha dado la bienvenida a este 2022. Mientras que Soraya Arnelas se ha tomado las doce uvas con su pareja, Miguel Ángel Herrera, y sus dos hijas. «Por un 2022 que sea Justo para todos. Yo le pido a este año nuevo una vida digna para todas las familias , un año de oportunidades, de salud, de amor, trabajo. Gracias por acompañarnos y por vuestro cariño. La pequeña familia os manda un abrazo enorme y toda la buena vibra para lo que viene!!», ha afirmado la cantante en redes. David Bisbal ha celebrado la Nochevieja junto a sus hijos y pidiendo un único deseo. «Mucho amor para este 2022!!!».

Un 2021 duro para muchos

Cerramos un año difícil para varios de nuestros rostros conocidos en los que han fallecido destacados personajes. Terelu Campos ha rescatado una preciosa foto junto a su querida Mila Ximénez y ha expuesto así su pesar por lo que el 2021 se llevó. «Qué asco de año!! Me cuesta la vida aceptar que no estás y no te tengo. Solo pido al cielo que siempre estés a mi lado y me protejas y me quieras como yo te he amado y te amo!! Dios sabe que lo intento pero mi corazón sigue roto!! Te quiero hasta el infinito y más allá! Cuídame porque te necesito!», ha publicado en su perfil de Instagram. Rocío Flores también se alegraba de despedir una etapa especialmente difícil para ella en el plano personal. «Ultima foto del año, a 2 horas de que acabe 2021!!! POR FIN», ha escrito con letras mayúsculas.