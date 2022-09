Los Premios Chicote han regresado a Madrid y han celebrado su edición 91. La emblemática sala en la Gran Vía de la capital ha acogido la ceremonia de entrega de premios a puerta cerrada donde SEMANA ha sido invitada. Este año, los galardonados de estos premios son: Marta Sánchez (Premio a mejor cantante femenina); Paco Roncero (Premio a mejor Chef); Candela Peña (Premio a mejor actriz femenina); Dani Moreno (Premio a mejor comunicador); Eduardo Casanova (Premio a mejor personaje inclusivo); Alejandro Nones (Premio internacional a mejor actor); y la Fundación Sonrisas de Bombay (Premio especial solidario). Además de los premiados, a la gala han acudido numerosos rostros conocidos entre los que se encontraban Carlota Corredera o Belén Esteban.

Belén Esteban, disgustada con las acusaciones de Olga Moreno

Precisamente esta última está de actualidad. La de Paracuellos del Jarama se ha visto envuelta en la polémica relación de Olga Moreno y Agustín Etienne. La ex de Antonio David Flores está muy molesta con la colaboradora de televisión porque cree que ha sido ella quien ha destapado el romance con su mánager. Una acusación que no le ha hecho ni pizca de gracia a Belén Esteban, que se ha sentido muy disgustada por ello. Belén, que acaba de volver al trabajo tras su operación de tibia y peroné, habla con SEMANA sobre el tema de Olga Moreno y sobre cómo se encuentra tras vivir unos meses muy complicados. Lee la entrevista completa, a continuación.

¿Recuperando la vida social?

Me ha dicho la psicóloga que vaya a todo lo que me inviten y yo le he dicho «que no se preocupe, que a lo que no me inviten también».

¿Lo echaba de menos?

Sí, sí. Claro que sí. Lo que pasa es que estaba muy impaciente por venir pero aún me queda un poquito. Todo bien.

¿Pero ya anímicamente estás mucho mejor?

Sí, la verdad es que mejor todo. Poco a poco. Con mi rehabilitación que voy todos los días. Eso no lo puedo dejar.

Te vemos más serena y más tranquila

Falta me hacía porque he pasado unos meses malos. Pero como me dicen, no mires para atrás y mira hacia adelante. Entonces hoy voy a estar tranquila porque lo que quiero yo es bailar, pero todavía no puedo. Le digo a mi traumatólogo que cuando baile es que estoy bien, pero todavía no.

Pregunta obligada. ¿Olga Moreno?

¡Ay de verdad! Me ha llamado Jorge Javier Vázquez desde ‘Sálvame’ y yo estaba en la peluquería poniéndome guapa y mira, paso.

¿Pero qué te parece?

La verdad es que no me merece la pena. Yo estoy aquí pasándomelo bien y, ¿sabes qué te digo? Que cada uno con lo suyo tiene bastante, que yo ya tengo con lo mío. Pero ¿sabes qué te digo? Que a mí no me echen la culpa.