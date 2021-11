Belén Esteban lleva una época de no parar de acudir a eventos. Después de acompañar a su amiga, Anabel Pantoja, en la presentación de su nueva línea de joyas, la de Paracuellos del Jarama se ha dejado ver otra vez. Y es que siempre que hay un evento solidario, allí esta ella, sobre todo si es para apoyar a su gran amiga Eugenia Martínez de Irujo. Y es que la que fuera mujer de Fran Rivera ha sido madrina de excepción de una cena muy especial de la Fundación Querer y Belén, como buena amiga, no ha dudado en mostrarle su apoyo.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en hablar con la prensa, que se ha interesado por la amistad que hay entre ambas. Durante mucho tiempo han demostrado ser muy amigas, así lo han dejado ver a través de las redes sociales, pero ahora por primera vez, Belén explica de dónde viene y cómo surgió su amistad con la hija de la duquesa de Alba.

«Somos amigas desde hace mucho tiempo, yo fui a su boda. La amistad viene de hace tiempo, estábamos las dos embarazadas, yo di a luz antes y luego ella, nos conocimos hace mogollón de años pero hace cinco o seis años retomamos la relación yo la quiero un montón», ha comenzado explicando feliz.

No duda en destacar lo que piensa de ella como amiga: «Sobre todo su generosidad y lo buena gente que es, es una persona súper normal y eso para mí es muy importante», reconoce. Belén Esteban no puede estar más feliz de tener a una amiga como ella en su lista de amigos, que cada vez es más amplia.

Belén Esteban destaca las cosas buenas de su amiga Eugenia Martínez de Irujo

Vídeo: Europa Press.

Ambas han hecho eco de la buena relación que hay entre ellas a través de las redes sociales. De hecho, Belén no ha dejado de mandarle a su amiga todos los productos que ha sacado con su línea de productos alimenticios. Por su parte, Eugenia también la ha sorprendido con regalos que ella no ha dudado en ponerse, como es el caso de las prendas de ropa que ha diseñado. Belén aprovechaba su asistencia a eventos públicos para ponérselos.

Un evento al que ha acudido sola

Belén Esteban prefiere no acudir a eventos por la noche, pero cuando se trata de ayudar a una amiga, allí está la primera, aunque eso suponga ir sola. Este jueves no podía acompañarle su marido, Miguel Marcos, y explicaba el motivo por el que no ha podido estar presente: «No, mi marido está de noche y no me ha podido acompañar, pero vengo con amigos», dice orgullosa.

De lo que no se muestra orgullosa es de otro tipo de preguntas que le hacen y que tienen que ver con Jesulín de Ubrique. Aún así, deja claro que no quiere hablar de ciertas personas: «No tengo nada que decir, yo estoy en otro mundo, en otra vida y tenemos una persona en común pero cada uno tiene su camino, él tiene su familia y yo la mía, no deseo nada malo a nadie y menos a él, por supuesto, por ser quién es».