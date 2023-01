Belén Esteban continúa su viaje de 'celebrity' por USA: ahora, en Malibú

La colaboradora de televisión no puede estar disfrutando más de sus vacaciones acompañado por su marido, Miguel Marcos. Belén Esteban se encuentra pasando unos días en California, recorriendo algunas de las ciudades más emblemáticas de la zona. Acompañada por toda su "familia", tal y como ella reveló, su primera parada fue Santa Mónica, donde no se perdió uno de los parques temáticos más conocidos o el muelle de la ciudad californiana. Tras pasar unos días allí, llegó el momento de cambiar de ciudad: su próxima parada ha sido Malibú.

A poco más de 30 minutos en coche de Santa Mónica, la colaboradora de televisión y su familia se desplazó hasta Malibú, conocida por ser una de las zonas donde más famosos residen, además de por sus emblemáticas playas. Belén Esteban ha compartido sus primeras impresiones de esta zona: "Me ha encantado Malibú, ir andando por la playa y encontrarme con la casa de Hannah Montana, su playa una de las mejores que he visto en mi vida. Calabasas flipante", escribía en su perfil de Instagram junto a una batería de fotos de los días en Malibú. Unas perfectas instantáneas donde derrocha amor con su marido, Miguel Marcos, como puede ser la que hay sobre estas líneas en las que se les puede ver darse un romántico beso.

Belén Esteban ha pasado un total de 12 días disfrutando por la Costa Oeste

La de Paracuellos del Jarama no ha dudado en compartir con sus seguidores algunas de las fotografías de estos días de relax junto a su pareja, Miguel Marcos. Han recorrido los puntos interés más turísticos de la zona y poco a poco va revelando el periplo que han realizado al otro lado del charco. Primero fue Santa Mónica y posteriormente Malibú, siendo su parte favorita de esta parte de viaje su excursión a Calasabas, una ciudad muy cercana fundada en 1991 y mundialmente conocida por ser el lugar donde murió Kobe Bryant y también Lisa Marie Presley, que falleció el pasado 12 de enero. Un lugar repleto de 'famoseo' y celebrities donde Belén Esteban se sintió como una estrella de Hollywood más. No dudamos de que el viaje de Belén no ha terminado aquí y todavía quedan ciudades californianas que nos mostrará en los próximos días. Mientras tanto, disfrutemos de las fotos de su estancia en Malibú.