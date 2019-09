Beatriz Luengo se ríe de los rumores de su embarazo fantasma

Beatriz Luengo ha tomado la palabra después de que se publicase que está esperando su segundo hijo con su marido, Yotuel. No lo hace para dar las gracias por las muestras de cariño y felicitaciones de sus fans, las cuales han sido multitudinaria desde que se conociese la noticia, sino para cortar tanta ilusión y dejar claro que, en realidad, no está embarazada.

A Beatriz Luengo no le ha molestado que le adjudiquen un nuevo embarazo, pero aun así ha preferido calmar los ambientes, para no tener que dar demasiadas explicaciones. Lo ha hecho en el concierto de Vive Dial 19, en el que ha compartido escenario con grandes compañeros de la música: “Bueno, bueno… me he quedado, es que nadie me ha preguntado nada. Solo un medio me preguntó y dije que no estaba embarazada”, asegura la cantante, que promete que si algún día vuelve a estar en estado de buena esperanza no tendría reparos en dar a conocer la buena nueva a los cuatro vientos, porque sería algo que celebrar con todos.



“Soy súper transparente con mi vida, no vendo mi vida, así que sí me pasa algo, lo subo en las redes y lo hago de manera natural pero no, no estoy embarazada”, zanja Beatriz Luengo, que no desea que se especule con su vida más allá de lo que ella expresa en sus perfiles públicos.

Beatriz Luengo está ilusionada con lo que le deparará el futuro para los próximos meses, aunque esto no sea un nuevo bebé. Está preparando grandes colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Martin o Jennifer López, para quienes está componiendo nuevas canciones. Quizá sean estos los bebés a los que se refieren.