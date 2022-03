Una vez más, la pandemia de desamores se ha cobrado nuevas víctimas. Llevamos una temporada en la que no hay semana en la que una pareja de famosos anuncie su ruptura y esta no iba a ser menos y es que Bea Retamal y Dani García han puesto punto y final al romance que nació al calor de los focos de un reality, ‘Solo’. Ella dejó a su novio al conocer al tentador de ‘La isla de las tentaciones’ en dicho programa, pero un año después han comprendido que sus caracteres no casan y que el vínculo que les unía no aguantaría la importante prueba que supone el tiempo. Es por ello que han decidido dar un paso al frente y anunciar que han roto y que a partir de este momento van a andar por separado.

La noticia de la ruptura de Bea Retamal y Dani García ha pillado a sus seguidores por sorpresa y es que durante su relación, también en las últimas semanas, han presumido de atesorar un romance idílico. Pero nada más lejos de la realidad, las redes sociales son un escaparate y eso no quiere decir que todo lo que se muestra es real y aunque su intención era presumir de noviazgo perfecto, lo cierto es que detrás de las cámaras lo suyo no era un camino color de rosa. Y así han querido darlo a conocer ahora que han tomado la difícil decisión de separar sus destinos y comenzar una nueva vida, ahora como solteros.

Lo primero que ambas partes han querido dejar bien claro es que en el fin de su relación no han intervenido terceras personas, protegiéndose mutuamente de posibles testimonios que salgan a la luz y que traten de dinamitar la cordialidad con la que quieren tratar su ruptura. Bea Retamal ha optado por no dar la cara y utilizar las redes sociales como vía para informar a sus seguidores que vuelve a estar soltera. Lo hace con un escrito en el que detalla lo que ha sucedido con Dani García y confiesa que lo está pasando muy mal: “Me siento completamente con el corazón y el alma rotos, no sabía que podía doler tanto. Estos últimos tres meses han sido bastante duros, ya que no hemos pasado una buena época, yo he intentado poner buena cara y no darle la importancia que tenían algunas situaciones, porque confiaba en que había amor y que esto pasaría, pero ya he visto que el amor y las ganas no han sido suficientes”, confiesa ella, que reconoce que esta situación le ha provocado “un estado de ansiedad incontrolable”.

Parece que la relación se ha ido resintiendo con el paso del tiempo al comprender que, aunque se quieren mucho, el amor es insuficiente si no se hacen felices el uno al otro. Dani García sí ha querido dar la cara y a través de un vídeo en el que se mostraba muy emocionado ha contado su versión de lo sucedido: “Esto no es una decisión de dos o tres días. Desde hace un tiempo no estoy del todos bien”, comienza a explicar, dejando entrever que la decisión final de la ruptura la ha tomado él, aunque a ella no le ha pillado por sorpresa: “Creo que no sería justo seguir intentando algo que sabemos que no vamos a conseguir y por el camino hace sentir mal a alguien que no tiene la culpa. Creo que hay que ser valientes y acabar las cosas igual de bien que empezaron. Es horrible ver cómo no llegas a estar feliz, cómo no llegas a coger el punto, y ver cómo algo que empezó tan bonito puede acabar tan mal… pues es una mierda”.

