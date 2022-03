Aurah Ruiz está viviendo su mejor momento a nivel personal, una vez que ya ha arreglado sus diferentes con Jesé Rodríguez. La pareja ha sobrevivido a todas las idas y venidas que han protagonizado e incluso se han comprometido. El jugador de fútbol le pidió matrimonio en una romántica pedida de mano en el desierto de Dubái. La pareja se encontraba disfrutando de unas lujosas vacaciones y nada hacía presagiar que iban a dar este importante paso. Sin embargo, este momento tan dulce a nivel personal se ha visto empañado por una tienda online que asegura que Aurah le ha «robado» los productos de una colaboración que no hizo.

Aurah Ruiz se habría quedado con unos productos a pesar de haber negado hacer la colaboración

Al parecer, una tienda online especializada en fajas colombianas y cosméticos que ayudan a reducir la grasa corporal y a tonificar el cuerpo, asegura que había mando productos a Aurah. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ habría decidido no hacer colaboración pero no devolvió los productos. De hecho, el enfado de la dueña de la tienda ha llegado porque a pesar de asegurar que no quería hacer colaboración, ha utilizado sus productos sin etiquetar a la marca, a pesar de que ese sería el trato que hizo con la misma. Así mismo lo ha contado la dueña de esta firma.

«Muchas me estáis preguntando muchísimas cosas sobre el tema de Aurah, de esta señorita. Estoy contestando todos los mensajes que puedo porque hay miles y nos están subiendo a muchas páginas también. Quiero decir que lo he hecho porque llevaba meses esperándolo. Punto número dos, hablé un montón con su mánager y no contesta a los mensajes ni a las llamadas», comenzaba diciendo la dueña de la tienda online. «Luego vi que se ha quedado con los productos, los utiliza y los sube en su contenido de las historias y las redes sociales. Y luego como último punto, le escribí por Instagram que leyó el mensaje, literal, en segundos. Me trató bastante mal y tengo muchas ganas de subir la conversación y acto seguido me bloqueó. Así que lo siento pero se lo merece», decía antes de dar paso a mostrar todas las conversaciones que tuvo con Aurah Ruiz.

La dueña de la tienda muestra la conversación que tuvo con la modelo

Después de una tensa conversación en la que Aurah asegura que devolvió los productos a pesar de que la dueña de la tienda le muestra imágenes donde las luce, la pareja de Jesé Rodríguez bloqueó a la firma. El enfado de la persona encargada de estos productos era monumental. Prueba de ello es que ha mostrado todas las capturas de la conversación con Aurah que hemos recopilado para que las puedas leer. No tiene desperdicio.

