Arantxa de Benito disfrutó de una cena con amigas en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid donde la pudimos ver abrazar sin mascarilla

Arancha de Benito está en el punto de mira después de su última noche con amigas en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid después de que su hija, Zayra, se viera envuelta en diferentes polémicas por saltarse las normas por el coronavirus. En esta ocasión, ha sido la propia Arancha quien se ha saltado algunas de las normas para evitar la propagación del coronavirus. Tal y como se puede apreciar en el vídeo que compartimos a continuación, la modelo ni guarda la distancia de seguridad ni usa la mascarilla obligatoria a la hora de despedirse de sus amigas al finalizar una agradable velada.

El vídeo en el que Arancha de Benito aparece saltándose las normas anticovid

La presentadora disfrutó de una cena con varias amigas y a la hora de despedirse fuera del restaurante, Arancha de Benito se abrazó a dos de ellas con la mascarilla bajada. Incluso una de ellas no lucía la mascarilla obligatoria. Además de abrazarse, también le da un cariñoso beso a una de sus amigas en la mejilla a la hora de despedirse, lo que ha hecho mostrar el enfado de muchos internautas. Sobre todo después de que su hija, Zayra Gutiérrez, fruto de su relación con el exfutbolista Guti, se saltara las normas anticovid en más de una ocasión. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La presentadora, visiblemente molesta, asegura que no se saltó las normas anticovid

Arancha de Benito habló con ‘Socialité’ y aseguró que ella no hizo nada mal ni se saltó las normas anticovid. «Salimos con unas amigas a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Salimos cuatro amigas. Estuvimos en una terraza al aire libre. Llevaba mascarilla en todo momento. Salvo cuando estaba sentada o comiendo. Y no sé a qué fotos te refieres. Ya vale con este tema…”. Además, posteriormente ha confesado que abraza y besa a sus amigas de manera continúa, un comportamiento muy reprochable en plena pandemia. «Es que es una de mis mejores amigas. La veo un día sí un día no. Y siempre nos damos abrazos así prácticamente todos los días. No entiendo lo que queréis buscar”, ha argumentado la ex del futbolista en el mencionado programa.

Además, por si fuera poco, Arancha comentó que siempre llevó la mascarilla puesta y demostró su enfado por ponerla en el ojo del huracán: «En esas imágenes a las que te refieres. Si grabasteis desde que llegué hasta que me fui habréis visto como yo voy siempre con mi mascarilla a todos lados. Mira, la llevo ahora que vengo de comprar el pan. Siempre la llevo puesta. Es un complemento más de nuestra vida, ya”, sentenció la ex de Guti, visiblemente molesta.