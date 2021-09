«Todos ‘mis cuerpos’ todas mis versiones SON VÁLIDAS, y no porque nadie me lo diga… de hecho suele ser lo contrario, es porque YO me doy a mí misma LA VALIDACIÓN», ha afirmado.

Con mucha valentía, así ha hablado una vez más Tania Llasera sobre su físico y la evolución de su imagen en los últimos veinte años. La presentadora, que ha recopilado una completa selección de imágenes sobre sí misma, añade una reflexión que ha sido muy aplaudida en redes. «Sea como sea mi cuerpo, sigo siendo yo, con el mismo talento y la misma gracia, soy válida en todas mis formas», ha subrayado.

«Si algo he aprendido en mis casi 20 años detrás y delante de las cámaras… es que tod@s buscamos ser validados», así comienza este sentido y último ‘post’ que Tania Llasera ha compartido en su cuenta de Instagram. «Después de cada entrevista, el entrevistado, sea quien sea, da igual que sea Lenny Kravitz que el presidente de cualquier empresa… todos preguntan: ¿He estado bien? Todos buscamos saber si somos suficiente».

Añade una sucesión de imágenes que ha buscado a través de ‘google’ con el objetivo de ilustrar que «todos ‘mis cuerpos’ todas mis versiones SON VÁLIDAS, y no porque nadie me lo diga… de hecho suele ser lo contrario, es porque YO me doy a mí misma LA VALIDACIÓN». Unas palabras con las que se reivindica: «Sea como sea mi cuerpo, sigo siendo yo, con el mismo talento y la misma gracia, soy válida en todas mis formas».

Como final a este ‘post’ ha querido un mensaje a sus seguidores: «Espero que tú te tengas en la misma consideración». Unas palabras que han calado entre sus fans, tiene 746 mil en Instagram, y ha generado algunas reacciones que llegan por parte de personajes conocidos como Anne Igartiburu quien le decía: «Siempre tú». Mientras que la periodista Teres Baca se mostraba orgullosa de este alegato: «Eres maravillosa».

Belleza interior y exterior

La presentadora también ha recibido un aluvión de mensajes por parte de voces anónimas que ponen en valor su belleza tanto interior como exterior. «Esto es un claro ejemplo en el que se ve que la belleza está dentro. Si tú eres bello por dentro, se ve fuera. Y eso es así. Si tu estás cómodo contigo mismo, eso se ve fuera. Y eso es así. Difícil en esta sociedad… pero muy necesario de una vez por todas ya dejad de juzgar a nadie».

A principios del pasado verano, la presentadora publicaba este mensaje que también fue muy aplaudido entre sus seguidores: “Oda a mi cuerpo, que me gusta casi todo de ti. No es perfecto, ni tiene intención de serlo, porque no somos ornamentos, las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento: para vivir, gozar y disfrutar sea como sea. A disfrutar el verano aceptando lo que tenemos, no pensando en lo que no tenemos”.