Las aguas no se calman para Tamara Falcó, quien ha pasado de la felicidad por su compromiso a la tristeza de la deslealtad en menos de 72 horas. La hija de Isabel Preysler está completamente devastada y rota después de ver las imágenes de su ya prometido besándose con otra mujer hace tan solo unas semanas. Un vídeo que supondría el punto y final para su relación de más de dos años pero, que parece no ser un hecho aislado. Durante este tiempo de noviazgo han salido en más de una ocasión rumores de posibles deslealtades por parte del ingeniero hacia su novia. Sin embargo, ella siempre ha luchado por su amor hasta llegar al punto de comprometerse y anunciar este compromiso públicamente sin imaginarse que le iba a explotar en la cara. Ahora, todas las imágenes de Íñigo Onieva con otras mujeres cobran protagonismo y cada vez están saliendo más vídeos del empresario con otras chicas.

Este lunes se emitían nuevas imágenes de Íñigo Onieva en actitud cariñosa con otra mujer guapa. Tal y como reproducían en ‘Sálvame’, el empresario se encontraba en su discoteca abrazando y coqueteando con una rubia que al principio parecía no estar interesada en él. Un amigo de Íñigo, siendo consciente de que le están grabando, se acerca al cámara para intentar tapar el objetivo del fotógrafo evitando así que se capten imágenes de él con otras mujeres. Este hecho ocurría en uno de los locales de Íñigo y lo más sorprendente es que Tamara Falcó estaba a escasos metros de ellos.

Tamara Falcó se encontraba muy cerca de Íñigo Onieva mientras él coqueteaba con una rubia

Según el mencionado programa, mientras que la hija de Isabel Preysler estaba cerca de la cabina de DJ bailando y buscando a Íñigo Onieva, él se dedicaba a coquetear con otras mujeres. Un hecho que no sentará nada bien a Tamara Falcó, que si en algún momento pensaba en perdonar a su pareja, saber que hay nuevas imágenes y que además estaban captadas con ella muy cerca, supondrán que ya no haya vuelta atrás para la diseñadora.

A pesar de esto, como hemos dicho anteriormente, no es la primera vez que salen a la luz de Íñigo Onieva en actitud cariñosa con otras mujeres. Sin embargo, no ha sido hasta el vídeo filtrado este viernes cuando se ve al ingeniero besando a otra chica. Tamara Falcó no le ha perdonado y por ello le ha pedido que se marchara del domicilio de ella, donde cada vez él pasaba más tiempo. Cuando ella regrese a su ático, no quiere encontrarse nada de él ni nada que tenga que ver con su relación. Sin lugar a dudas, estas nuevas imágenes ayudan a Tamara Falcó a confirmar que habría tomado la decisión adecuada.