Han sido días de mucha preocupación sobre el estado de salud de Antonio Resines que, poco a poco, va recuperándose. Este jueves, el popular actor ha salido de su domicilio en la capital de Madrid para acudir a una revisión médica tras su largo ingreso hospitalario. Fue el pasado 10 de febrero cuando recibía el alta hospitalaria después de estar 48 días ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ingresó infectado por el coronavirus. 36 de esos días, requirió estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ahora, ya en casa, intenta retomar, en la medida de lo posible, la normalidad de su vida y por primera vez lo hemos visto salir a la calle por las inmediaciones de su domicilio en la capital. El motivo no es otro que acudir a una revisión médica para conocer su estado y cómo está siendo su recuperación después de la grave afección que sufrió y que le obligó a estar tanto tiempo ingresado.

Antonio Resines salía de su domicilio y esperaba a un taxi para acudir a una revisión médica

Durante su salida, se ha encontrado con los medios de comunicación y ha contado cómo se encuentra. «Está todo bien y recuperándonos poco a poco», ha dicho mientras se encontraba esperando al taxi que le llevaría al centro hospitalario donde tenía prevista su cita médica. Antonio Resines ha querido aclarar, tirando de sentido de humor, que de «rutina nada», sino que únicamente ha salido a la calle para coger un taxi y acudir a su revisión médica. Aunque recibiera el alta hospitalaria, se sigue recuperando poco a poco en las instalaciones de su casa. Puedes ver las primeras imágenes de Antonio Resines tras su largo ingreso hospitalario en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Tal y como se puede ver en las imágenes anteriores, Antonio Resines necesita la ayuda de unas muletas para poder caminar, ya que él mismo contó que se «cansaba mucho». Y es que hace unos días, entraba en directo en ‘El Hormiguero’ y revelaba que estaba arrastrando secuelas, como una atrofia del 80%: «Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado. Me he librado de una, macho», le contó a Pablo Motos.

El actor acude a rehabilitación para agilizar lo antes posible su recuperación

Sin embargo, esto no es impedimento alguno para el popular actor, que se esfuerza por recuperarse al cien por cien cada día. Está arropado por sus compañeros de profesión y familiares, que desde que se conoció la noticia de su ingreso le mandaron muchos mensajes de apoyo y ánimo. Y es que fueron días muy complicados para el actor, por el que incluso se llegó a temer lo peor. Afortunadamente, recibió el alta hospitalaria y poco a poco va recuperándose.