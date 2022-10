Antonio Resines nos ha vuelto a dar un gran susto y es que este fin de semana se ha conocido que al afamado actor ha vuelto a contraer coronavirus. Si para muchos el contagio de covid ha resultado anecdótico y ha pasado por su organismo sin ocasionar males mayores, en el caso del intérprete de ‘Los Serrano’ ha resultado dramático. La primera vez que tomó contacto con la pandemia tuvo que ser ingresado en el hospital a consecuencia de los graves problemas respiratorios que presentaban. Su estado empeoró hasta el punto de que se temió por su vida, pues permaneció durante casi un mes en coma y después la recuperación ha sido muy lenta y tediosa, aunque por fin salió del hospital ayudado de muletas y con ganas de vivir.

Sin embargo, el covid ha llegado de nuevo a su vida. Antonio Resines ha vuelto a resultar contagiado de coronavirus, aunque esta vez parece que la enfermedad no está haciendo tanta mella en su cuerpo como la primera vez. “Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo. Es verdad que he tenido covid, pero ya está. Estoy rematando un puto covid, pero bueno… quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo”, detallaba el propio actor a través de un vídeo para explicar por qué no estaba presente en la gala de los Premios Nacionales de Hostelería recogiendo su galardón.

El actor se preocupó en dejar claro que si no estaba presente no era porque la salud le había jugado una mala pasada, que también, sino porque la recomendación para aquellos que dan positivo en covid es no hacer vida social. Para no propagar la enfermedad debía quedarse en casa, aunque este segundo contagio no ha sido tan grave como el primero y, como él ha querido dejar bien claro, por poder, podía. Una amarga noticia que, sin embargo, tiene un mensaje positivo y es que Antonio Resines está ya ganándole de nuevo la batalla a una enfermedad que puso en peligro su vida y que en su segundo round parece que ha llevado en todo momento la ventaja y que no se ha resentido tanto como podría haber sido.

Ana Pérez-Lorente, la esposa del actor, ha vuelto a ejercer como improvisada portavoz de las cuestiones de salud de su marido y ha dejado claro que ya ha superado el covid y que en breve se dejará ver en sus compromisos profesionales y eventos públicos habituales: “Está fenomenal. Esta vez ha sido un trancazo. Han dicho que estaba ingresado, pero no, es negativo ya. Mañana se reincorpora a la grabación de la serie. Está fenomenal”.

“Desde el primer día el doctor le dijo que esto iba a ser un catarrazo, que no iba a pasar de ahí. Él ha estado encerrado y hemos estado separados porque yo no lo he cogido, pero está fenomenal y no ha cogido miedo”, ha aclarado para no dar pábulo a las especulaciones sobre el estado de salud de Antonio Resines, teniendo en cuenta lo mal que lo pasaron la primera vez en las que incluso sus más allegados llegaron a pedir públicamente que se rezase por él.