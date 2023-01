Los primeros días en ‘Pesadilla en el paraíso‘ están haciendo que los concursantes se suelten y se sinceren entre ellos. Antonio Montero se ha sincerado sobre su relación con Marisa Martín-Blázquez, con quien tiene dos hijos en común y se separó en el año 2015. A pesar de su ruptura, ambos siguieron viviendo juntos y manteniendo una excelente amistad. O algo más. Durante los últimos meses, salieron a la luz los rumores de una posible reconciliación entre el paparazzi y la periodista. Durante su estancia en Jimena de la Frontera, el colaborador de televisión le ha dedicado unas románticas palabras a Marisa Martín Blázquez, de quien asegura que es «la mujer de mi vida».

Todo ha comenzado cuando Tania Déniz se ha comenzado a interesar por su historia de amor: «Llevamos 39 años. Nos conocimos en la universidad. Empezamos los dos haciendo fotos a famosos, que no teníamos ni idea. Los dos estudiamos periodismo”, recuerda el fotógrafo. «Marisa para mí la verdad es que significa todo en mi vida. Empezamos siendo muy jóvenes. Este año haremos 40 años. Es como mi tesoro«, continúa diciendo visiblemente emocionado.

Antonio Montero le dedica unas románticas palabras a su mujer

El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido contar algunos detalles inéditos sobre su historia de amor con Marisa: «En segundo nos fuimos a una acampada. Estaba nevando y hacía un frío. Pusimos la tienda de campaña como pudimos. Nos metimos todos juntos en una tiendecita y ahí surgió el lío. A mí que ella me había gustado en primero y ya no me gustaba tanto. Y mira», recuerda sobre este hecho anecdótico.

«Mi mujer para mí es todo. Eso lo tengo claro. Mi mujer es la mujer de mi vida, es mi familia, es mi amiga. Es mi todo. Lo que pasa que a ella no le gusta que hable de ella porque la vida es muy larga y pasan muchas cosas», decía el paparazzi ante la cámara. Sin querer entrar en muchos más detalles, Montero se ha sincerado como nunca sobre sus sentimientos hacia la periodista. «Marisa es una tía inteligentísima. Es una persona comprometidísima con su familia y sus hijos. Conmigo ha sido impecable. Es una mujer que vale muchísimo y yo a veces soy un poco trasto pero creo que estamos bien y somos felices«, añade.

Los colaboradores reaccionan a las palabras del paparazzi

Unas bonitas palabras a las que han reaccionado algunos de los colaboradores que se encontraban en el plató junto a Carlos Sobera. «Es un matrimonio que se quieren muchísimo y se ayudan muchísimo», respondía Belén Rodríguez. «Los conozco de hace muchos años. Es un matrimonio que se respetan mucho y se quieren mucho. Se pueden respetar y de hecho han tenido una crisis. Lo han solucionado. Que haya una vida conyugal no quiere decir que tengan una vida marital», confesaba Pipi Estrada.

Hace unos días, Marisa Martín-Blázquez se pronunciaba sobre la participación de Montero en el concurso. «El campo, la naturaleza, los animales, las gallinas. Son su medio natural. Él es feliz ahí. Si le meten otro tipo de bichos ya no sé cómo va a resultar el tema«, dijo. De la misma forma, la periodista también está convencida de que no va a entrar al trapo en determinadas discusiones que se puedan generar dentro de la granja de Jimena de la Frontera. Eso sí, también deja claro que el paparazzi también tiene su genio y carácter. «Para aguantarle también tiene su aquel. Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse pero también tiene un límite”, contaba.