Antonio Montero se rompe al recordar a su madre: "La vimos morirse sin poder darle la mano"

La madre de Antonio Montero falleció en plena pandemia y con su marcha dejó a su familia rota. Así lo ha recordado este domingo el reportero, que participa en la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. "La enfermedad fue muy dura y la muerte prácticamente una liberación", ha explicado al recordar su muerte. "Mi madre murió al principio de la pandemia. Se la llevaron dos personas vestidas de blanco con el traje este y no sabíamos ni adónde se la llevaban. Eso se tiene que vivir para saberlo". Desde el plató, su hermana ha relatado cómo vivieron los cuatro hermanos sus últimos días: "Cuando se puso malita y estaba peor en casa ya no podía entrar en casa. La veía desde el jardín. La veía desde la ventana, pero no podía entrar. Me dijeron que no entrara en esa casa porque podía contagiar a mi padre. Era una situación de mucho desasosiego. Estuvimos cinco días desde la ventana viéndola morirse pero sin poder darle la mano".

"Yo me quería meter en la mano con ella. En el final Antonio nos ayudó mucho porque tiene un corazón extraordinario. Antonio es una persona extraordinaria y es mucho más fuerte que yo. Antonio nos ayudó mucho a pasar esa situación. Él allí no lloró, aguantó. Tiene mucha fortaleza. Le necesitamos. Para mí es muy necesario en mi vida", añadía la hermana de Antonio Montero.

El periodista ha repasado en el reality cuál es el mayor arrepentimiento de su vida y ha desvelado que nunca pudo cumplir una promesa que le hizo a su progenitora de viajar con ella a México: "Me hubiera gustado hacer ese viaje con ella para hablar porque nunca me senté a hablar con ella". Ella padeció Alzheimer durante 17 años, por lo que nunca legaron a ir juntos a dicho país.

La pérdida de su madre ha sido un dolor del que aún no se ha recuperado. Ahora lamenta no pasar más tiempo su padre. "Para venir a este concurso lo que más me ha costado ha sido separarme de mi padre porque es muy mayor y le encanta estar con nosotros".

"No lo podemos olvidar como sociedad, fuimos muchos y nadie se merece morir solo, pero también quiero destacar a los sanitarios que fueron mucho más allá de sus trabajos", ha recordado Sandra Barneda desde el plató.