Antonio David Flores tras la emisión del documental de su expareja, Rocío Carrasco, emprenderá acciones legales. Te contamos su estrategia.

Desde que se emitió el primer capítulo del documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ en España se empezó a generar una corriente contra Antonio David Flores al que directamente se le empezó llamar “maltratador”. El testimonio de Rocío Carrasco es muy duro, sobrecogedor, y relata un sufrimiento que ella misma califica como un infierno. Desde el primer minuto la sociedad se posicionó con ella y condenó a Antonio David, olvidando la presunción de inocencia y que en su momento la justicia decidió que no tenía que enjuiciarle por maltrato y violencia de género por considerar que no había pruebas.

Muchas personas públicas se han pronunciado abiertamente y, sin ningún tipo de reparo, ha calificado de maltratador a Antonio David. Una durísima acusación tras la que el malagueño ha decidido tomar acciones legales. Considera que esto no puede quedar así. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, sobre la mesa se han puesto muchos nombres de personas que le han señalado como autor de un delito: presentadores, colaboradores de programas, personajes públicos y la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, quien dio por cierto el testimonio desgarrador de Rocío Carrasco y la defendió en sus redes sociales por ser víctima de malos tratos, entrando un día después en ´Sálvame’ para reafirmarse. Todos ellos se olvidaron de la presunción de inocencia y que su caso por violencia de género fue sobreseído por la Audiencia Nacional por falta de pruebas.

Tras analizar bien los pros y los contras de iniciar a interponer decenas e incluso centenares de demandas por este asunto, consideran que podría perjudicar su estrategia legal y han decidido que finalmente no demandarán a todas esas personas que le han llamado “maltratador”, sino que únicamente (por ahora) solo emprenderán acciones legales contra la cabeza pensante del documental.

Antonio David Flores y su abogado, Iván Hernández, harán la vista gorda en este sentido y darán un giro en su estrategia legal. Ambos tienen claro que no es una caza de brujas, por lo que afirman que su lista de demandados se reduce, dejando así fuera a Irene Montero. «Solo vamos a demandar a la cabeza pensante del documental», ha dicho su letrado en ‘El programa de Ana Rosa’. No obstante, el apoyo público de la política a través de Twitter le podría costar más caro de lo que ella creía, ya que, tal y como se ha anunciado más de una veintena de asociaciones han demandado a Irene ante la Comisión Europea porque ellos consideran que utilizó su red social para presentar a Antonio David como culpable de un delito, donde «le ha linchado». «No podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales», aseguran en el escrito presentado ante la Unión Europea contra Montero.

Mientras tanto, Antonio David sigue siendo protagonista del documental de Rocíito. Tras arrasar en audiencias, Mediaset tomó la decisión de despedir al colaborador de televisión y terminar así cualquier relación contractual que existiera con él. Una situación que le ha llevado a estar «anímicamente mal», según él mismo ha explicado. «Estoy anímicamente mal, pero estoy tranquilo. Estuvieron durante 3 años investigándome. Se me está juzgando dos veces (…) Llegado el momento hablaré. Confío plenamente en los abogados», ha dicho el ex guardia civil.

A pesar de que él y su familia estaban muy ilusionados por el fichaje de Olga Moreno para ‘Supervivientes’, ahora su vida ha dado un vuelco radical. Antonio David se ha quedado sin trabajo y, por el momento, tan solo está centrado en que se limpie su nombre, ya que, tal y como ha expresado su abogado, «ha habido seis resoluciones y han intervenido 7 jueces, que han dicho que no hay indicios».