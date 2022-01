Antonio David Flores, Olga Moreno, Rocío Flores, Marta Riesco… Sin lugar a dudas, estos nombres han sonado con fuerza durante los últimos meses. Antonio David y Olga han puesto punto y final a su matrimonio dos décadas después y el ex guardia civil ha comenzado un nuevo romance con la reportera de ‘El programa de AR’. Ahora, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ vuelve a hablar de su separación y la recuerda con mucho cariño: «¿Sabéis qué os digo? Que cuando la conocí (refiriéndose a Olga), la elegí bien pero me equivoqué. Elegí una compañera de viaje y una persona que sabiendo que mi vida siempre estaba cuestionada y que tenía mucha presión encima, me cogió de la mano y me dijo ‘vamos hacia adelante y vamos a formar una familia'», recuerda él en su canal de Youtube.

Antonio David Flores le dedica palabras de cariño a su ex, Olga Moreno

Durante este sábado, el ex de Rocío Carrasco ya avisó de que este domingo iba a hacer un directo a través de esta plataforma para dar la cara sobre los últimos acontecimientos de su vida: «No tengo ni un pero para ella porque no lo tiene. Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia (…). Y hemos caminado juntos durante 22 años», cuenta. Antonio David Flores ha querido hacer hincapié en algo que tanto él como su hija han dicho en más de una ocasión: «Nuestro matrimonio está roto pero no está rota muy familia. Eso no lo va a romper nadie por muchas horas de televisión, acoso y mucho daño».

Desde que saliera a la luz la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, mucho se ha hablado del tiempo que hace que han tomado caminos separados: «En mi separación solo nosotros dos sabemos desde cuando estamos separados y las conversaciones que hemos tenido«, dice. Ha recordado que la que es todavía su mujer se enteró de su relación con Marta Riesco a través de la publicación que confirmó el romance: «Hay mucha gente que me cuestiona y que dice que por qué no he sido honesto y por qué no le he contado a Olga que por qué había tomado una decisión en mi vida y que iba a emprender un nuevo camino en mi vida con otra persona», comienza diciendo.

No quiso revelarle que estaba saliendo con Marta Riesco

Y continúa explicando: «Pero cuando hablas con tu mujer de 22 años y le dices meses atrás que te separas. No sabes si realmente a la hora de hablar dentro de todas esas conversaciones que hemos tenido es necesario tener que explicar si vas a iniciar tu vida con otra persona. Porque igual eso es hacer mas daño», ha revelado. «Ahora a toro pasado debería habérselo dicho y me arrepiento de no haberlo hecho».