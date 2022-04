Después de varias idas y venidas, han vuelto al punto de partida. Marta Riesco le ha dado una segunda oportunidad a Antonio David Flores tras romper con él en directo después de que le diera plantón en la celebración de su cumpleaños. Este sábado, se ha producido la imagen más esperada: el excolaborador de ‘Sálvame‘ y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ se han dado una segunda oportunidad y se han dejado ver paseando juntos por las calles de Madrid.

Este sábado, a mediodía, Marta Riesco y Antonio David Flores han paseado juntos por las calles del madrileño barrio de Chamberí. La pareja se ha dado una segunda oportunidad y se ha dejado ver en público después de haber acudido a un centro a darse un masaje. Se trata de una aparición de lo más esperada después de que SEMANA publicara en exclusiva la primera imagen de la pareja. Este paseo no es baladí y llega en forma de una clara declaración de intenciones por parte de ambos. Así, la ya pareja del momento ha dejado constancia que van a intentar llevar su relación con la mayor normalidad posible. Algo que la propia periodista puso como condición para volver con el padre de Rocío Flores.

En las imágenes de su paseo, emitidas en exclusiva en ‘Viva la vida‘, podemos verles felices, aunque comedidos y sin mostrar gestos de cariño. Se trata de unas imágenes que darán que hablar en los próximos días y que llegan también en vísperas del cumpleaños de Antonio David Flores. Según apunta el programa presentado por Emma García, la reconciliación entre ambos se habría producido el viernes por la noche después de haber disfrutado de una cena en un conocido restaurante de la capital. Habrá que esperar a sus próximos movimientos para conocer si el ex de Rocío Carrasco celebrará su día más especial con sus hijos en Málaga, como ya ocurrió el año pasado, o bien optará por pasarlo con la mujer que le ha robado el corazón.

Marta quiere tener una vida fuera de casa

Ya lo avisó y así ha sido. Para volver con él, Marta Riesco puso sobre la mesa una serie de condiciones: «Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fuera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de personas que ha dicho que no lo está».

