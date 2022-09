Antonio David Flores ha sido el último en opinar acerca de la nueva temporada de ‘En el nombre de Rocío’, docuserie que, por cierto, no ha cautivado a la audiencia como se esperaba. Solo ha conseguido un 11,8 %, dando igual que esta vez se apostara por Sandra Barneda en vez de por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. No hubo ni rastro de estos presentadores, por lo que el malagueño ha querido dirigirse a ellos en su canal de Youtube, donde promete confesarse acerca de todos los capítulos y donde mantiene que no tendrá pelos en la lengua.

«Has dejado cadáveres por el camino, tu hermana Carlota Corredera, tu nuevo amigo, ese que visitas en su casa, ‘Jorgeja’ y ya no se les ve a ninguno de los dos por ningún lado. ¿Dónde están? Es cierto que el mal de altura es jodido. Sobre todo cuando te crees un ser superior y una abanderada, empoderada de yo no sé de qué película. La audiencia les ha dicho que por ahí no va bien y la hostia desde lo más arriba duele, duele bastante. Mientras más arriba estás, la hostia es más grande y más duele y quizás tenían que haber previsto unos cuantos paracaídas», dice Antonio David en su último vídeo. De este modo refleja que está contento y satisfecho con la salida de ambos de este formato, al igual que con los datos cosechados en su estreno.

Además de tratar este asunto del que, por cierto, hace tan solo unas horas también habló Rocío Carrasco, también se ha dirigido a su ex. Le recuerda que no tiene relación con muchos miembros de su familia y le pide que se informe de las declaraciones de dos exparejas de Fidel Albiac. ¿»Sabes lo que es la unión familiar? ¿Te has parado a pensar cómo alguien puede estar en contra de todos y cada uno de sus familiares? Te pregunto, ¿por qué todos tienen la culpa del abandono y la desidia que tienes hasta la fecha con todos ellos? Te pregunto, ¿has leído alguna vez los testimonios de las dos últimas novias de Fidel Albiac y de cómo era su modus operandi con respecto a la familia? Deja de hacer más daño y afronta la realidad. Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida», asegura indignado.

Antonio David Flores tampoco aprueba el nombre que se decidió para la segunda temporada, la cual no ha conseguido, al menos de momento, los datos que en su día sí cosecharon con la primera edición. Cabe señalar que la primera entrega consiguió en su primera emisión más de un 33 % y ahora supera por poco el 11 %: «Lo llaman ‘En el nombre de Rocío’ cuando deberían haberlo titulado ‘Ahora es tarde señora’. Grave error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión. Perdón, la supuesta versión que tú pones en su boca». ¿Le responderá próximamente Rocío Carrasco? Solo el tiempo lo dirá.