Antonio David Flores desvela la gran mentira de Gianmarco sobre los audios de Adara

El pasado 23 de diciembre, Kiko Matamoros detallaba en ‘Sálvame’ que Gianmarco Onestini y Adara Molinero tuvieron una conversación tras la gala de ‘GH VIP’. Y, al parecer, esa conversación está grabada. Curiosamente, la persona que ha grabado esa charla telefónica es Antonio David Flores.

Antonio David: «Gianmarco me traicionó»

El malagueño ha confirmado en el programa de Telecinco tener esa grabación y ha contado cómo ocurrió todo: “Adara le llamó cuando estábamos en el restaurante pero él no cogió el teléfono. Él me dice: no le voy a coger el teléfono».

Poco después, según el relato del colaborador, «le contesta a su hermano Luca hablándole a través de un mensaje de voz. No entendí lo que le dijo. Parecía que le daba instrucciones. Cuando terminamos de cenar hubo 4 o 5 llamadas más de Adara».

«Cuando subimos a la habitación coge de nuevo la llamada. Me dice: ¿Tienes manera de grabar esto? No, pero están las notas de voz. Y me dice: graba. Yo le pregunté por qué y me dijo que no se fía de ella. Se tumba en la cama y cuando vuelve a llamar a Adara graba la conversación con mi teléfono». Antonio David está convencido de que «la primera intención» del italiano al querer grabar la conversación con la exazafata «es protegerse de lo que Adara podría llegar a decir».

El ex de Rocío Carrasco asegura que “quien toma las decisiones es su hermano” y que «os ha mentido a todos». Incluso ha asegurado que ya no confía en el boloñés. «Lo he considerado mi amigo hasta ayer, que me traicionó».