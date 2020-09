La polémica entre Antonio David Flores y sus enemigas, las Campos y las mujeres que aseguran haber mantenido una relación con él, sigue en pie de guerra

Durante las últimas semanas, Antonio David Flores ha visto cómo su matrimonio se tambaleaba después de que salieran a la luz varias mujeres que aseguran que habrían mantenido una relación sentimental con el colaborador de televisión. A eso hay que sumarla la guerra mediática que tiene contra las Campos, algo que se avivó todavía más cuando él desveló que Terelu Campos y Carmen Borrego tendrían un hermano secreto. Una noticia que acaparó muchos titulares y cientos de minutos en los programas de crónica social en la televisión. Ahora, el colaborador de televisión vuelve a hacer unas declaraciones en la que no deja «títere con cabeza». ¿Qué ha pasado?

Antonio David Flores tiene claro que va a llegar hasta el final del asunto

El colaborador de televisión desveló la pasada semana que incluso se había planteado abandonar ‘Sálvame’ y su puesto de trabajo debido a todo lo que estaba ocurriendo y que le estaba empezando a afectar a su vida personal. Eso fue un mensaje que dio en un calentón y porque sentía que la presión podía con él, pero mucho más lejos de la realidad. Antonio David Flores no va a parar. Va a llegar al final de la polémica que tiene con las Campos. Así lo ha confesado en declaraciones a ‘Europa Press’ donde asegura que nada ni nadie lo va a callar: «Fue un momento difícil para mí pero tuve gente que me quiere, me apoya y que consiguieron que mi cabeza hiciese clic y estamos ahí de nuevo. No vamos a conseguir que las ratas ganen, las ratas a las cloacas”.

A pesar de que todo lo que se está diciendo puede afectar a su entorno personal, el colaborador de televisión ha querido dejar claro que no tiene miedo a lo que pueda pasar: «al final yo sé que esto funciona de esta manera pero al final es un poco como el sentirte mal por todos esos comentarios, por todos esos testimonios que salen ahí 10 años después que no les encuentras mucha lógica cuando podrían haber salido en su momento y el daño que causan», comienza diciendo. Y añade las siguientes palabras al citado medio de comunicación: «Yo estoy acostumbrado pero hay gente en mi casa que no. Cuando se vive así de esa forma te duele”.

Durante las últimas semanas mucho se ha hablado de en qué punto está la relación con su mujer Olga Moreno, después de todas las mujeres que han ido saliendo asegurando que habían mantenido una relación con Antonio David. Todo esto ha hecho que no sean tiempos fáciles para la pareja.