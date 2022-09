Una vez más, Antonio David Flores ha arremetido duramente contra Jorge Javier Vázquez. En un nuevo vídeo en su canal de Youtube, el que fuera guardia civil ha dedicado muchos minutos al conductor de Sálvame. Este regresó este lunes al prime-time de Mediaset para presentar un nuevo capítulo del documental En el nombre de Rocío, donde Rocío Carrasco sigue repasando su biografía y, según el malagueño, el catalán aprovecha para meter baza contra él. Por este motivo no duda en amenazarlo con llevarlo a los tribunales: «Tendrás, tendréis, que responder ante la Justicia«. Visiblemente irritado, lanza: «Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos, que es lo único que no hace tu amiga». Además, explica que un amigo de Jorge Javier ha asegurado que «es un equilibrista del delito y que actúas como un comunista dictador escondido en alguien que va de socialista progre». Una opinión con la que está totalmente de acuerdo.

Antonio David, que se refiere a Jorge Javier Vázquez como «Jorgeja», ha decidido arremeter contra el presentador. Tras el regreso de sus vacaciones, este se ha incorporado como presentador de las emisiones del documental de la hija de Rocío Jurado, relevando a Sandra Barneda. «Juegas a acosar a las personas, siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, desprestigias, abusas de tu poder como presentador. Generas odio en tus intervenciones sobre los personajes de los que hablas», ha espetado en su canal de Youtube.

«No le hagas daño a mi hija», pide Antonio David Flores a Jorge Javier Vázquez

«Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos, que es lo que no hace tu amiga», dice. Asimismo, le pide al de Badalona que cese de hablar de él: «Deja de nombrarme en televisión, a mí y a los míos. A ver si continúa ese veto para hablar de mí, que estábamos muy felices y muy tranquilos. No le hagas daño a mi hija, ¿está claro?».

En la nueva entrega de su canal, el excolaborador de Telecinco hace un exhaustivo análisis de la serie documental en la que su exmujer cuenta los capítulos más oscuros de su matrimonio y la posterior batalla fuera y dentro de los juzgados por la custodia de los dos hijos que tienen en común. Un relato en el que se ve arropada por Jorge Javier, encargado de conducir las galas en directo de su docuserie. «Has conseguido crear posturas radicalizadas en la audiencia, en la sociedad, y con tu discurso de pensamiento único le has dicho al espectador que si no piensan como tú y como los de La Fábrica de la Tele están a favor de la violencia de género y eso a lo que vosotros llamáis violencia vicaria», se queja el andaluz.

El ex de Rocío Carrasco ha dedicado a Jorge Javier un extracto de la carta que escribió para toda su audiencia en la que ajustaba las cuentas con todos sus enemigos mediáticos, especialmente Vázquez: «Juegas a acosar a las personas siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, abusas del poder como presentador, generas odios, posturas radicalizadas, y con tu discurso de pensamiento único les dices a los espectadores que si no piensan como tú, están a favor de la violencia de género y de la vicaria. Me pareces un presentador bastante completo».

Antonio David habla del nuevo amor de Olga Moreno, Agustín Etienne: «Si ella es feliz, yo soy feliz»

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ también ha hablado de la nueva relación sentimental de Olga Moreno con su representante, Agustín Etienne: «Quiero la felicidad para ella siempre, porque si ella es feliz yo soy feliz«, añadiendo que «todo lo que le venga bien a ella de feliz me viene a mí».