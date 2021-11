Este miércoles, Antonio David Flores ha reaparecido ante las cámaras para dirigirse al público con un mensaje de indignación con sus excompañeros de ‘Sálvame‘. En su regreso a la palestra tras confirmar su ruptura con Olga Moreno, el malagueño ha arremetido contra el programa, así como su productora, ‘La Fábrica de la tele‘, o su compañero Kiko Hernández.

«Como sabéis, la temática de este canal tenía poco que ver con lo que iba a pasar en ‘Sálvame’. Iba por otros derroteros, con ganas de reírnos y de pasarlo bien», ha arrancado diciendo en su canal de Youtube en un vídeo que ha titulado «Yo me rebelo». «Hoy precisamente se han caído esos planes al suelo. Los han tirado. Hoy en ‘Sálvame’ ha pasado algo que me ha hecho daño, que me ha dolido muchísimo».

«Tengo sangre gitana y estoy muy orgulloso de ello»

A continuación reproducía parte del testimonio de una familiar suya que ha revelado al programa de Telecinco nuevos detalles sobre su ruptura con su mujer. Entre las declaraciones que ha recogido el espacio se puede escuchar cómo dice que la familia de Antonio David «son como gitanos», que «son capaces de agredirme» o que «parecen muy finos, pero son muy verduleros». Incluso asegura que siente miedo de las represalias que puedan tomar los allegados al excolaborador: «Tengo miedo».

Ha sido este tema el que ha hecho estallar a Antonio David. «Como bien sabéis, mi padre es gitano. Falleció hace seis años. Guardia Civil de profesión. Mi madre no, ella es paya», ha destacado. «Tengo sangre gitana y estoy muy orgulloso de ello. Tengo una familia intachable. Somos muchísimos y nadie puede decir nada de ellos. Lo que se ha hecho con mi familia no tiene perdón. Lo que se ha hecho con una etnia como la gitana no tiene perdón».

«Esta gente de ‘Sálvame’, los de La Fábrica de la tele’, los que defienden el colectivo LGTB y los demás colectivos que hay y son abanderados de ellos lo que han hecho hoy ha sido fomentar el racismo, el odio«, se ha quejado. «Kiko Hernández: era tu entrevista, era tu voz. Pero has hecho que te tuneen tu voz», añadía.

«Vinculáis hechos delictivos a la raza gitana»

«Lo que habéis hecho es estigmatizar a la raza gitana. Vinculáis hechos delictivos a la raza gitana. Yo me rebelo. Confío que en esta sociedad en la que estamos viviendo… donde no queremos que haya barreras, dentro de la indignación que yo tengo, la tenga la gente que ve el programa», insistía. Asimismo, se dirigía «a los patrocinadores que pagan su dinero» y a la directiva de Mediaset, «incluido el señor Vasile», para que «se haga mirar lo que está pasando con La Fábrica de la Tele».

El ex de Rocío Carrasco considera que la productora de ‘Sálvame’ son «el caballo de Troya» de la empresa audiovisual. «A toda esta gente, ya que en España se permiten cosas que en Europa no se permiten, espero que la justicia vea esto».

No contento con dirigirse a la cúpula de Mediaset, Antonio David Flores ha enviado un mensaje a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, para que tome cartas en el asunto. «Después de siete meses le pido a la Ministra de Igualdad que revise esto», ha dicho. «Que tome las decisiones oportunas, correspondiente a a su cargo y que realmente haga justicia. Ya está bien. Esto no se puede permitir. Hasta aquí. A partir de ahora voy a seguir haciendo videos. Porque efectivamente, ya me habéis tocado y ya no aguanto más», decía.

«La televisión puede ser un medio para atentar y estigmatizar»

En su discurso, el andaluz ha anunciado que durante las próximas entregas de su canal va a ir explicando a la audiencia «cómo mantenéis a la gente en el sofá vendiéndoles mentiras y humo» y «facturando auténticas barbaridades de dinero».

Por último, lanzaba: «Señores de Telecinco y Mediaset. Hace unos meses permitisteis que Jorge Javier dijera que ‘Sálvame’ es un programa de rojos y maricones. La televisión tiene que ser un medio plural. Tiene que ser un medio libre. La televisión puede ser un medio para atentar y estigmatizar. Yo me rebelo».