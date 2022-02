Anna Simón está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. La que fuera colaboradora de ‘Zapeando’ ha anunciado a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo. Una feliz noticia que ha querido acompañar con una imagen en la que aparece lo más radiante luciendo su incipiente barriguita de embarazada.

Anna Simón está embarazada de su primer hijo y lo ha querido compartir con todos y cada uno de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con una imagen en la que muestra su tripita de embarazada. «Baby is coming… tic tac», escribía de texto. Una feliz noticia que ha recibido un sinfín de felicitaciones a los pocos minutos de hacerse pública. «Pero bueno, qué ilusión. Enhorabuena», decía Valeria Ros. «Enhorabuena bella», aseguraba Irene Junquera. «Felicidades preciosa», felicitaba Tamara Gorro.

En junio de 2020, la periodista finalizó su contrato con Atresmedia y no le fue renovado. Una decisión por la que se ponía fin a su colaboración en ‘Zapeando’, donde fue sustituida por Lorena Castell. Entonces, la catalana comenzó un nuevo proyecto profesional en TV3 provocando que eso le fuera incompatible con su presencia en laSexta. Sin embargo, este no obtuvo el éxito de audiencia esperado y fue cancelado a los cuatro días de emisión. En concreto, la presentadora se puso al frente de la adaptación española de ‘Lodgers For Cogders’, un formato de donde jóvenes se van a vivir con personas mayores solas o no para ayudarles a convivir.

¿Quién es Anna Simón?

Anna Simón, de 39 años, es una conocida periodista y presentadora de televisión que cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas. Mujer todoterreno, ha trabajado en un gran número de programas y se ha enfrentado a formatos muy diferentes. La primera incursión televisiva que se le conoce a la catalana fue gracias al programa ‘Doble T’ de Teletaxi TV. Poco después daría el salto a las cadenas nacionales y ha trabajado en Cuatro, Telecinco, Antena 3 y TVE. Incluso se ha atrevido a ser concursante de ‘Tu cara me suena’, programa en el que participó en 2012 y quedó en sexta posición.

En cuanto a lo personal siempre ha intentado ser muy discreta. Mantuvo una relación sentimental con el actor Miki Esparbé con quien trabajó en televisión. También trascendió a la luz pública un noviazgo con el cámara de ‘LaSexta’ Marc González. Las primeras imágenes juntos se publicaron en el verano de 2020. Cuando en más de una ocasión le han preguntado a Anna Simón sobre la maternidad ha sido contundente, así lo fue durante una entrevista que concedió en TV3 donde respondió lo siguiente: «Voy tarde, pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?».

¡Enhorabuena a los futuros papás!