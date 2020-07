«No sé ni cómo puedo agradecerte @paz_padilla que me hayas hecho ser capaz de desmontar creencias y tabúes acerca de la muerte, y de vivirla y celebrarla como algo natural a lo que no hay que tenerle ningún miedo», prosigue su emotivo post. En su conmovedor escrito, Ivan Martín hace especial mención a su chica. «Y a ti @annafpadilla por apoyarme en este proceso de descubrimiento y aprendizaje, ya que sin daros cuenta, habéis hecho mucho más por mi, que lo que haya podido hacer yo por vosotras», señala. También recuerda con gran afecto a Antonio. «Y por supuesto… a ti querido Antonio, jamás he conocido a una persona tan buena y bondadosa, y solo decirte que allá donde estés, disfrutes y descanses, que te lo has ganado 🖤».