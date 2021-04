La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha roto con su novio después de dos años de relación. Así lo ha confirmado ella en sus redes sociales tras varios días de rumores.

Después de varios días de rumores, Anita Matamoros ha confirmado que ya no está con su novio, David Salvador. Tras dos años de relación, la pareja ha decidido poner fin a una bonita historia de amor de la que han dejado constancia en las redes sociales. Ha sido la hija de Kiko Matamoros y Makoke la encargada de anunciarlo después de recibir varias preguntas sobre si ya no estaba con David.

Ante el aluvión de preguntas, la joven ha querido aclararlo con el fin de que terminen las especulaciones: «Bueno, a ver, no pretendía responder a esta pregunta, pero es sin duda la que más os interesa. Siempre digo que expongo mi vida, pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo», empieza explicando Anita Matamoros para dejar claro que no cuenta todo lo que le ocurre en su día en las redes sociales.

«En este caso no es solo mi vida, sino que también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos. David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación. No ha ocurrido nada concreto, simplemente son cosas que pasan y antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito», ha desvelado.

Este ha sido el mensaje que ha compartido a través de sus redes

Anita Matamoros ha querido compartir con sus fieles seguidores cómo se encuentra ella: «Yo estoy súper bien, soy muy feliz en esta etapa de mi vida y últimamente me estoy conociendo más y aprendiendo mucho», ha explicado. Hay que recordar que se encuentra desde hace unas semanas en Milán, donde retoma sus estudios universitarios presenciales tras los peores momentos de la pandemia que la obligaron a quedarse en España.

Ha querido anunciar la ruptura con su novio justo cuando lleva instalada en Milán unas semanas. Allí ha retomado sus clases universitarias presenciales después de más de un año sin estar en la ciudad italiano por culpa de las graves consecuencias de la pandemia del coronavirus. En esta nueva etapa está viviendo con una amiga, a la que no deja de mostrar en sus redes sociales.

El último viaje que hicieron como pareja fue a México

La última vez que vimos a Anita Matamoros y su novio juntos fue durante un viaje que hicieron a Tulum México hace apenas unas semanas. La pareja encontró el momento para hacer las maletas y viajar hasta las playas paradisíacas del país y así disfrutar de unos días de relax y desconexión.