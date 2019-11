Anita Matamoros lleva varios días hablando del viaje a Marrakech junto a David Salvador, su novio, pero su último despiste ha puesto en jaque su escapada romántica. Ha sido ella misma quien, tras colgar una ‘storie’ en la que preguntaba si alguien viajaba hoy de Madrid a Milán, ha explicado todo lo ocurrido.

«Soy un desastre absoluto», comenzaba la joven. «Mañana me voy a Marrakech y David me estaba mandando un poco el planning y me ha preguntado por el pasaporte. Y mi pasaporte está en Madrid. No sabía qué hacer (…) y David me ha dicho que pusiera un ‘storie’ a ver si alguien por casualidad va de Madrid a Milán hoy«. Anita confesaba que había recurrido a las redes sociales para solucionar un imprevisto y, para su propia sorpresa, ha encontrado a alguien dispuesta a ayudarle.

«Me ha escrito una chica encantadora que se llama Ana y me ha dicho que su amiga Candela viene hoy a Milán pero que aún está dormida. Le he pedido que hiciera lo que fuese para despertarla… total que Candela se ha despertado y le he pedido su dirección, le he mandado un Cabify con mi pasaporte y cuando llegue a Milán iré yo a por él (…) Ana gracias por pensar en mí y Candela gracias por traerme el pasaporte. Cuando llegue Candela la veréis con su cara angelical, porque es un ángel que me ha salvado el fin de semana».