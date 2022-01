Anita Matamoros ha dado la bienvenida al nuevo año con toda la energía. Después de pasar unas navidades de lo más familiares, la joven ha retomado su rutina en Madrid. Este pasado martes decidía reencontrarse con unas amigas, Alba Díaz y Jedet, y disfrutar de una cena increíble en uno de los lugares más de moda de la capital, la Puerta de Alcalá.

Al abandonar el restaurante, la hija de Kiko Matamoros y Makoke se encontró con la prensa, a la que últimamente prefiere no atender. Sin embargo, el hecho de que tuviera que esperar su coche para poder volver a casa hizo que sacara su lado más simpático para contestar algunas preguntas.

Entre ellas, Anita Matamoros dejó claro lo feliz que está por haber cumplido todos los propósitos que tenía para 2021. Pero, entre estos propósitos no está su padre, con el que todavía no se habla: «El año ha terminado con todos los proyectos que tenía del año cumplidos. Súper contenta, muy feliz, y nuevos proyectos para 2022. Espero que cuando llegue 2023 se hayan cumplido», ha comentado orgullosa.

De esta forma, la joven deja claro que entre los propósitos del año no estaba la reconciliación con su padre, con el que sigue sin hablarse. Lo que no sabemos todavía si en la lista de objetivos por cumplir en el 2022 está perdonarse con su progenitor. De hecho, no quiere oír hablar de él. Nada más le preguntan por el colaborador de ‘Sálvame’, Anita Matamoros reacciona con prisa y contesta «feliz año».

Kiko Matamoros culpa a Makoke del distanciamiento con su hija

A principios del mes de diciembre, Kiko Matamoros se enfrentaba a Makoke. El colaborador respondía a su exmujer de forma tajante en el plató de su programa, a quien acusaba de interferir en la reconciliación con su hija pequeña. Señalaba que en ocasiones no reconoce a Anita Matamoros con quien mantiene un distanciamiento desde hace tiempo.

Aclaró que no tiene que «convencer a nadie y menos a su hija» de su postura. También apuntaba que Makoke está siendo clave para que no se produzca una reconciliación entre padre e hija. «Lo que ocurre es que posiblemente tú hayas sido la que ha dicho a Marta López que mi hija y yo no nos teníamos que encontrar. Fue ella quien me dijo a los quince días que mi hija no quería verme ni me echaba de menos».

Este nuevo ataque se producía tras unas recientes declaraciones del colaborador que según él se han malinterpretado. «Yo he debido vivir otra historia. Lo que dije es que mi hija y mi novia tenían perfiles completamente distintos en las redes. Mi novia tiene contratos con firmas internacionales de lencería. Sí que dije que mi hija no estaba para posar en ropa interior, pero no me refería al físico», matizaba. Kiko Matamoros aprovechaba para señalar que en ocasiones no reconoce a Anita. «A mi hija no sé si la conozco o no, pero no la reconozco. Se te llena la boca de hablar de ella, pero también es mi hija».